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Meteoroloji'den Marmara için 'fırtına' uyarısı

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Marmara Bölgesi'nde rüzgarın bugün ve yarın kuvvetli, zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde eseceği bildirildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1'inci Bölge Tahmin ve...

Meteoroloji'den Marmara için 'fırtına' uyarısı
METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Marmara Bölgesi'nde rüzgarın bugün ve yarın kuvvetli, zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde eseceği bildirildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1'inci Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce Marmara Bölgesi'nde bugün öğle saatlerinden itibaren rüzgarın yönünün kuzeydoğuya dönerek kuvvetini artırmasının, yarın ise akşam saatlerine kadar İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne'nin güney kesimlerinde kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (50- 80 km/saat) şeklinde esmesinin beklendiği belirtildi.
Yetkililer, kuvvetli rüzgar ve fırtınanın neden olabileceği çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıda bulundu.

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