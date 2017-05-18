Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü, yurdun batı kesimlerinde yer alan illerde yerel kuvvetli yağışlara karşı dikkatli olunması konusunda uyardı.Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklama şöyle:"Son değerlendirmelere göre; bugün öğleden sonra batı kesimlerde etkisini artıracak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, İç Ege ( Afyonkarahisar, Uşak, Kütahya, Denizli, Manisa ile İzmir , Aydın ve Muğla'nın iç kesimleri), Balıkesir'in güneyi ile Eskişehir'in güney çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek sel, su baskını,yıldırım, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

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