Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı

ANKARA, () - METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü, Orta Karadeniz'de kuvvetli yağış beklendiğini duyurdu. Meteoroloji'den yapılan açıklamada, kuvvetli yağış nedeniyle ani sel, su baskını, heyelan ve yıldırım gibi oluşması muhtemel risklere karşı uyarıda bulunularak, şöyle denildi:

"Yapılan son değerlendirmelere göre; bu akşam saatlerinde Samsun ve Ordu'nun iç kesimleri ile Amasya ve Tokat'ın kuzey ilçelerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli (21-50 mm) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."