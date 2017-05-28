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Meteoroloji'den kuvvetli sağanak yağış uyarısı

ANKARA, () - METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü, pazartesi günü yurdun Batı bölgelerinin iç kesimlerinde, yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu. Meteoroloji'den yapılan açıklamada, sağanak yağış nedeniyle su...

Meteoroloji'den kuvvetli sağanak yağış uyarısı

ANKARA, () - METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü, pazartesi günü yurdun Batı bölgelerinin iç kesimlerinde, yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu. Meteoroloji'den yapılan açıklamada, sağanak yağış nedeniyle su baskını, ani sel ve ulaşımda aksamalar gibi oluşması muhtemel risklere karşı uyarıda bulunularak, şöyle denildi: 
"Pazartesi günü batı bölgelerimizin iç kesimlerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların ; Bilecik, Kütahya, Eskişehir, Bolu çevreleri ile Bursa'nın güneyi, Ayfonkarahisar ve Uşak'ın kuzeyinde kuvvetli (21-50 mm), Manisa çevreleri, Balıkesir'in güneydoğusu, Kütahya'nın kuzeyi ile Aydın, İzmir ve Muğla'nın iç kesimlerinde çok kuvvetli (51-75 mm) olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (su baskını, ani sel, ulaşımda aksamalar, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar v.b.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir"

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