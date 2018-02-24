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Meteoroloji'den Hatay, Orta Ege ile Osmaniye için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı 

"HATAY ÇEVRELERİNDE YEREL KUVVETLİ YAĞIŞ"  Meteoroloji, Hatay, Orta Ege ile Osmaniye için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısında bulundu. Yapılan değerlendirme şu şekilde: "Yarın (Pazar) sabah saatlerinden itibaren Hatay çevrelerinde...

Meteoroloji'den Hatay, Orta Ege ile Osmaniye için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı 

"HATAY ÇEVRELERİNDE YEREL KUVVETLİ YAĞIŞ" 
Meteoroloji, Hatay, Orta Ege ile Osmaniye için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısında bulundu. Yapılan değerlendirme şu şekilde: "Yarın (Pazar) sabah saatlerinden itibaren Hatay çevrelerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli, kıyı kesimlerinde yer yer yer çok kuvvetli (21-75 mm) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı. 

ORTA EGE'DE KUVVETLİ FIRTINA
Orta Ege'de rüzgarın bugün (24.02.2018 Cumartesi) öğle saatlerinden sonra batı ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına, açıklarında 9 kuvvetinde (90 km/sa) kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın 25.02.2018 Pazar günü sabah ilk saatlerden itibaren etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

OSMANİYE'DE GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞ
Yapılan son değerlendirmelere göre; Yarın (Pazar) sabah saatlerinden itibaren Osmaniye çevrelerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (30-70 mm) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden meydana gelebilecek sel su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı." 


ANKARA () 

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