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Meteoroloji'den fırtına uyarısı

 ANKARA, () - METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü, denizlere ait meteorolojik uyarı yayımlayarak, denizlerde fırtına beklendiğini duyurdu. Meteoroloji'den yapılan açıklamada, kuvvetli fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar gibi oluşması muhtemel...

Meteoroloji'den fırtına uyarısı

 ANKARA, () - METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü, denizlere ait meteorolojik uyarı yayımlayarak, denizlerde fırtına beklendiğini duyurdu. Meteoroloji'den yapılan açıklamada, kuvvetli fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar gibi oluşması muhtemel risklere karşı uyarıda bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden denizler için yapılan kuvvetli fırtına uyarısı şöyle:

"Güney Ege’de rüzgarın bugün (24.01.2017 Salı) öğle saatlerinden itibaren güney ve güneydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına, yer yer 9 kuvvetinde (90 km/sa) kuvvetli fırtına şeklinde esmesi beklenmektedir. Fırtınanın 25.01.2017 Çarşamba günü ilk saatlerden itibaren etkisini kaybedeceği tahmin edilmektedir.

Kuzey Ege'nin kuzeyinde rüzgarın 25.01.2017 Çarşamba günü ilk saatlerden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde esmesi beklenmektedir. Fırtınanın 25.01.2017 Çarşamba günü öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceği tahmin edilmektedir.

Batı Akdeniz'in doğusunda rüzgarın 25.01.2017 Çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren güney ve güneydoğu yönlerde 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde esmesi beklenmektedir. Fırtınanın 25.01.2017 Çarşamba günü öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceği tahmin edilmektedir."

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