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Meteoroloji'den Doğu Akdeniz için kuvvetli yağış uyarısı

ANKARA, () - METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü, bu gece ve yarın Doğu Akdeniz'in doğusunda yerel kuvvetli yağış beklendiğini duyurdu. Meteoroloji'den yapılan açıklamada, kuvvetli yağış nedeniyle su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar...

Meteoroloji'den Doğu Akdeniz için kuvvetli yağış uyarısı

ANKARA, () - METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü, bu gece ve yarın Doğu Akdeniz'in doğusunda yerel kuvvetli yağış beklendiğini duyurdu. Meteoroloji'den yapılan açıklamada, kuvvetli yağış nedeniyle su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi oluşması muhtemel risklere karşı uyarıda bulunularak, şöyle denildi: 
"Bu gece ve yarın (20.05.2017 Cumartesi) Doğu Akdeniz'in doğusunda görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklindeki yağışların Adana, Osmaniye ve Hatay ile Kahramanmaraş'ın batısında (Andırın) yerel olarak kuvvetli, yer yer çok kuvvetli (21-75 mm) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (Yıldırım, su baskını, yağış anında ani kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."

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