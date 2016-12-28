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Meteoroloji'den denizler için fırtına uyarısı

 ANKARA, () - METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü, denizler için meteorolojik uyarıda bulunarak, Akdeniz, Batı Karadeniz, Marmara ve Ege'de fırtına beklendiğini duyurdu. Meteoroloji'den yapılan açıklamada, şiddetli tam fırtına nedeniyle ulaşımda...

Meteoroloji'den denizler için fırtına uyarısı

 ANKARA, () - METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü, denizler için meteorolojik uyarıda bulunarak, Akdeniz, Batı Karadeniz, Marmara ve Ege'de fırtına beklendiğini duyurdu. Meteoroloji'den yapılan açıklamada, şiddetli tam fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar gibi oluşması muhtemel risklere dikkat edilmesi gerektiği belirtildi.

Meteoroloji'nin denizlere ait meteorolojik uyarısı şöyle:

"Batı Karadeniz: rüzgarın 29.12.2016 Perşembe günü ilk saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu, batısı kuzeybatı yönlerden 7 ila 9 (75-90 km/saat) kuvvetinde kuvvetli fırtına, yer yer 10 (90-105 km/saat) kuvvetinde tam fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Kuvvetli ve tam fırtınanın 30.12.2016 Cuma günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin edilmektedir.

Marmara Denizi: rüzgarın 29.12.2016 Perşembe günü ilk saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu, zamanla kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 (50-75 km/saat) kuvvetinde fırtına, yer yer 9 (75-90 km/saat) kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Kuvvetli 30.12.2016 Cuma günü sabah saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin edilmektedir.

Ege Denizi: rüzgarın 29.12.2016 Perşembe günü ilk saatlerinden itibaren, güneyinde öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 7 ila 9 (75-90 km/saat) kuvvetinde kuvvetli fırtına, yer yer 10 (90-105 km/saat) kuvvetinde tam fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Kuvvetli ve tam fırtınanın kuvvetinde tam fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Kuvvetli 30.12.2016 Cuma günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin edilmektedir.

Batı Akdeniz: rüzgarın 28.12.2016 Çarşamba günü akşam saatlerinden sonra güney ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 (50-75 km/saat) kuvvetinde fırtına, yer yer 9 (75-90 km/saat) kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Kuvvetli 29.12.2016 Perşembe günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin edilmektedir.

Doğu Akdeniz: rüzgarın 29.12.2016 Perşembe günü ilk saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 (50-75 km/saat) kuvvetinde fırtına, yer yer 9 (75-90 km/saat) kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Kuvvetli 29.12.2016 Perşembe günü öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceği tahmin edilmektedir."

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