Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Gaziosmanpaşa'da Halı Saha Çöktü
Gaziosmanpaşa'da Halı Saha Çöktü
CHP’li Balbay’ın konuşması TBMM’de tansiyonu yükseltti
Balbay'ın gazeteciler günü konuşması TBMM'yi...
Gaziantep'te polise ikinci saldırı
Gaziantep'te polise ikinci saldırı
Cami avlusunda tente çöktü: 1 ölü, 40 yaralı
Ünlü tekstilci tente faciasında öldü

Meteoroloji'den çatı çökmeleri ve kar erimelerine karşı uyarı

 ANKARA, () - METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü, İstanbul ve Marmara Bölgesi'nde, aşırı kar yükünden dolayı, çatı çökmeleri ve kar erimelerine karşı uyarıda bulundu. Meteoroloji'den yapılan açıklamada, kar erimeleri nedeniyle meydana...

Meteoroloji'den çatı çökmeleri ve kar erimelerine karşı uyarı

 ANKARA, () - METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü, İstanbul ve Marmara Bölgesi'nde, aşırı kar yükünden dolayı, çatı çökmeleri ve kar erimelerine karşı uyarıda bulundu. Meteoroloji'den yapılan açıklamada, kar erimeleri nedeniyle meydana gelebilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtilerek, şöyle denildi:

"İstanbul'da bu gece yağmur şeklinde görülmesi beklenen yağışın; yarın (12.01.2017 Perşembe) sabah saatlerinde karla karışık yağmura, kentin yüksek kesimlerinde kar şekline dönmesi, ardından yağışın tekrar yağmura dönerek yarın öğleden sonra etkisini kaybedeceği tahmin edilmektedir. İstanbul ve Marmara bölgesinin güneyindeki illerde (Çanakkale, Balıkesir, Bursa ve Bilecik) mevcut yüksek miktardaki kar örtüsü üzerine yağmur ve karla karışık yağmurun meydana gelmesi beklendiğinden, özellikle çatılarda kar yükünü arttıracağı ve kar erimelerine sebep olacağından, vatandaşların ve ilgililerin meydana gelebilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir."

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55