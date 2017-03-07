Meteoroloji'den aşırı ve çok kuvvetli yağış uyarısı

ANKARA, () - METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü, Muğla'da aşırı; Aydın, İzmir ve Antalya'nın batı kesimlerinde ise çok kuvvetli ve şiddetli yağış beklendiğini duyurdu. Meteoroloji'den yapılan açıklamada, aşırı yağış nedeniyle ani sel, su baskını ve yıldırım gibi oluşması muhtemel risklere karşı uyarıda bulunularak, şöyle denildi:

"Yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin batı kesimlerinde bu gece saatlerinden itibaren etkisini arttıracak sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklindeki yağışların, Çarşamba ve Perşembe günleri Muğla'da şiddetli ve yer yer aşırı (100 mm üzeri) , İzmir, Aydın ve Antalya illerimizin batı kesimlerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (50-100 mm) olması bekleniyor. Şiddetli yağışlarla birlikte rüzgarın da güney yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek sel, su baskını, hortum, yerel dolu yağışı, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."