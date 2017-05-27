Meteoroloji'den Ankara için kuvvetli yağış uyarısı

ANKARA, () - METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü, bugün ve yarın Ankara çevrelerinde yerel kuvvetli yağış beklendiğini duyurdu. Meteoroloji'den yapılan açıklamada, kuvvetli yağış nedeniyle su baskını, ulaşımda aksamalar, yıldırım ve sel gibi oluşması muhtemel risklere karşı uyarıda bulunularak, şöyle denildi:

"Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün ve yarın (Pazar) Ankara çevrelerinde aralıklarla ve yerel olarak kuvvetli (20-50 mm) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden su baskını, ulaşımda aksamalar, yıldırım, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır"