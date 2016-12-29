Meteoroloji'den Ankara için kar yağışı uyarısı

ANKARA()-METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü, Ankara için kar yağışı uyarısında bulundu. Meteoroloji'den yapılan açıklamada," Ankara’da bugün akşam saatlerinden sonra tekrar başlayacak kar yağışının yarın sabah saatlerine kadar aralıklarla devam edeceği ve yerde ki mevcut karın üzerine 5-7 cm kadar yeni kar örtüsü meydana getireceği tahmin ediliyor. Kar yağışı ile bu gece ve yarın sabah saatlerinde görülecek buzlanma ve don olayının neden olacağı ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.