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Meteoroloji'den Akdeniz Bölgesi için kuvvetli yağış uyarısı 

  ANKARA,() - METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü Akdeniz Bölgesinde kuvvetli yağış beklendiğini duyurdu.  Meteoroloji'den yapılan açıklamada şöyle denildi: "Bu gece saatlerinden itibaren Antalya çevreleri ile Isparta'nın güney ilçelerinde,...

Meteoroloji'den Akdeniz Bölgesi için kuvvetli yağış uyarısı 

 

ANKARA,() - METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü Akdeniz Bölgesinde kuvvetli yağış beklendiğini duyurdu. 

Meteoroloji'den yapılan açıklamada şöyle denildi: "Bu gece saatlerinden itibaren Antalya çevreleri ile Isparta'nın güney ilçelerinde, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden itibaren Adana, Osmaniye ve Hatay ile Mersin ve Kahramanmaraş'ın batı ilçelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğinden meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." 
 

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