Meteoroloji'den 3 il için kuvvetli yağış ve yoğun kar uyarısı

ANKARA, () - METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü, Antalya'nın doğusu ve Mersin ile Adana çevrelerinin sahil kesimlerinde kuvvetli sağanak yağışla iç ve yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı beklendiğini duyurdu. Meteoroloji'den yapılan açıklamada, yoğun kar ve kuvvetli yağış nedeniyle su baskını ve çığ tehlikesi gibi oluşması muhtemel risklere karşı uyarıda bulunularak, şöyle denildi:

"Bugün akşam saatlerinden sonra Antalya'nın doğusunda etkisini arttıracak yağışların yarın (Perşembe) akşam saatlerine kadar Antalya'nın doğu ilçeleri, Mersin ve Adana çevrelerinde sahil kesimlerinde çok kuvvetli yağmur ve sağanak (51-75 kg/metrekare); iç ve yüksek kesimlerde (1000 metre rakım üzerindeki yerler) yoğun kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli fırtınanın da beklendiği, geçtiğimiz günlerde yoğun kar yağışlarının yaşandığı bölgede yeni kar yağışlarıyla birlikte, ulaşımda aksamalar, buzlanma, don, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ tehlikesi, çatı çökmesi, tipi şeklinde kar yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."