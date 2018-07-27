Meteoroloji'den 2 saatlik kuvvetli yağış uyarısı

İSTANBUL, () METEOROLOJİ, İstanbul Avrupa yakasında yerel kuvvetli yağış uyarısı yaptı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Önümüzdeki 2 saatlik periyotta (15.00-17.00) İstanbul Avrupa Yakasında görülecek gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli (10-30 kg/m2) olması beklendiğinden yaşanabilecek su baskını, yıldırım, ufak çaplı dolu yağışı riski, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.
İSTANBUL, () METEOROLOJİ, İstanbul Avrupa yakasında yerel kuvvetli yağış uyarısı yaptı.