Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Van'da HIV virüsü taşıyan kardınlarla ilişkiye giren 200 erkek aranıyor
HIV virüsü taşıyan kardınlarla ilişkiye...
Flaş haber... 31 ilde 105 asker eşi hakkında gözaltı kararı
105 asker eşi bakın neler...
Fırat Kalkanı'ndan acı haber: 2 şehit 2 yaralı
Fırat Kalkanı'ndan acı haber: 2...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kaybedersek Serv önümüze getirilecek
"Kimse inanç ve etnik kimlik...

Meteoroloji, Bursa Orhaneli'nde sıcaklığı -39.6 gösterdi

Edip TEKİN/ BURSA,()– BURSA’nın Orhaneli İlçesinde gece en düşük sıcaklık sıfırın altında 39,6 derece olarak ölçüldü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün resmi internet sitesinde yer alan sıcaklık değerlerini görenler...

Meteoroloji, Bursa Orhaneli'nde sıcaklığı -39.6 gösterdi

Edip TEKİN/ BURSA,()– BURSA’nın Orhaneli İlçesinde gece en düşük sıcaklık sıfırın altında 39,6 derece olarak ölçüldü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün resmi internet sitesinde yer alan sıcaklık değerlerini görenler şaşkınlıklarını gizleyemezken, meteoroloji yetkilileri, sıcaklık ölçüm istasyonunda arıza ihtimali üzerinde duruyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün resmi internet sitesine giren vatandaşlar Bursa’nın Orhaneli ilçesindeki sıcaklık değerini görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi. Sitede yer alan verilere göre Türkiye’de en düşük sıcaklık değeri Orhaneli’de yaşandı. -39,6 olarak ölçülen sıcaklık değerlerinin ardından Bursa’daki Meteoroloji Genel Müdürlüğü yetkilileri, Orhaneli’de ölçüm yapan istasyonda arıza olabileceğini ve bunun araştırılacağını söyledi.
ARDAHAN’DA SICAKLIK -31,1
Türkiye’deki en düşük sıcaklık değeri 487 metre rakımlı Orhaneli’de -39,6 olarak ölçülürken Doğu Anadolu Bölgesi’ndeki 2038 metre rakımlı Ardahan’ın Göle ilçesinde en düşük sıcaklık -31,1 olarak ölçüldü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün resmi internet sitesinde yer alan verilere göre Türkiye’de dün itibariyle en düşük sıcaklık Bursa Orhaneli’de, ikinci olarak Ardahan Göle’de ölçüldü.

FOTOĞRAFLI

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55