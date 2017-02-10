Mete Yarar: 15 Temmuz'a tiyatro diyenlere hesap sorun

GÜVENLİK Uzmanı emekli Binbaşı Mete Yarar, 15 Temmuz darbe girişiminden önceki yaşananlar doğru analiz edilseydi, 15 Temmuz'un yaşanmayacağını ifade ederek, ''15 Temmuz ile ilgili eğer buna tiyatro diyen birisi varsa dönüp gitmeyin. Bunun hesabını kendisinden sorun. Ben 15 Temmuz'un hala anlaşılamadığını düşünüyorum'' dedi.Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat etkinlikleri kapsamında Kayseri'ye gelen Güvenlik Politikaları Uzmanı Emekli Binbaşı Mete Yarar, 15 Temmuz darbe girişimindeki detayları anlattı. Mete Yarar '"15 Temmuz Süreci ve Darbenin Kayıp Saatleri' konulu bir söyleşide önemli açıklamalar yaptı. 15 Temmuz'dan önce yaşanan gelişmelerin doğru analiz edilmesi halinde, 15 Temmuz'un yaşanmayacağını belirten Mete Yarar, "Bana hep şu soruyu sorarlar. Nasıl bir 15 Temmuz ki anlat anlat bitiremedin. Ben de arkadaşlara diyorum ki, 15 Temmuz hala devam eden bir süreç. 15 Temmuz'u anlamadığımız zaman bir 15 Temmuz daha yaşatmayı bekleyen bir grubun olduğunu unutmayın. Eğer biz MİT krizini, arkasından 17-25 Aralık'ı ve MİT TIR'larının durdurulmasını doğru anlamış olsaydık, 15 Temmuz'u anlatmıyordum. 15 Temmuz'da yaşanan süreçte yıllarca beslediğiniz, yıllarca büyüttüğünüz, eline silah verdiğiniz, maaş verdiğiniz adamlar, 15 Temmuz günü bu ülkenin evlatlarına uçaklarla, tanklarla saldırdılar. Bunu anlamazsanız 15 Temmuz'u hiç anlayamazsınız" diye konuştu.Konuşmasının devamında gençlere hitap eden Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar, "Sizden istediğimiz tek şey var. 15 Temmuz ile ilgili eğer buna tiyatro diyen birisi varsa dönüp gitmeyin. Bunun hesabını kendisinden sorun. Ben 15 Temmuz'un hala anlaşılamadığını düşünüyorum. 15 Temmuz bir grubun 'biz bu sabah bir darbe yapalım Türkiye'yi biz yönetelim' diye yola çıktığı bir oyun değil. 15 Temmuz günü bir grup Türkiye'yi ele geçirmeye çalışmadı. Tabiri caizse Türkiye'nin dibine kibrit suyu dökmeye çalıştı" dedi.Yarar, söyleşinin ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'i ziyaret etti. Ziyarette Mete Yarar, Başkan Mustafa Çelik'e 'Darbenin Kayıp Saatleri' ve ' Bu Delileri Bir Araya Getirmeyecektiniz' isimli kitaplarını hediye etti.

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