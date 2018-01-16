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Metal işçilerinden toplu sözleşme eylemi

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), () - TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde Birleşik Metal İş Sendikası üyeleri toplu sözleşme görüşmelerinde MESS ile anlaşma sağlanamamasını protesto etti. Birleşik Metal İş Sendikası ile Türkiye Metal Sanayicileri...

Metal işçilerinden toplu sözleşme eylemi

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), () - TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde Birleşik Metal İş Sendikası üyeleri toplu sözleşme görüşmelerinde MESS ile anlaşma sağlanamamasını protesto etti.
Birleşik Metal İş Sendikası ile Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) arasında 2017-2019 dönemi toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamadı. 120 gündür atanan arabulucu süresinin de dolmasıyla Birleşik Metal İş Sendikası üyeleri Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde protesto eylemi yaptı. İlçede yürüyüş yapan işçiler adına konuşan Metal İş Sendikası Genel Sekreteri Özkan Atar, metal işçilerinin artık sabrının kalmadığını belirterek, şunları söyledi:
"Hepiniz biliyorsunuz fabrikalarda temsilcileriniz, şube yöneticileriniz sizlere gerekli bilgileri ve toplu iş sözleşmesinde gelişmeleri aktarmaya devam ediyorlar. Bugüne kadar bizler alın teri dökerek bu fabrikaları tarihi üretim ve kar rekorları ile buluşturan metal işçilerinin döktüğü alın terinin karşılığında işverenler komik ücret zammı teklifleriyle adeta bizlerle alay edercesine bu olumsuz tutumlarını ne yazık ki devam ettirmişlerdir. Bu toplu iş sözleşmemizde insanca yaşayabilecek bir ücret istiyoruz. Fabrikalarımızda işçi sağlığı ve güvencesi çerçevesinde güvenli bir ortamda çalışmak istiyoruz. Aynı zamanda işimize geldiğimizde geleceğimizin patronların ve işyeri yöneticilerinin iki dudağının arasında olmamasını ve güvenli bir ortamda çalışmayı geleceğimize güvenle bakabilmeyi istiyoruz. Bununla birlikte ağır çalışma koşulları altında sürekli fazla mesai uygulamalarıyla neredeyse yasal çalışma süreleri olan 45 saatin hemen hemen ortalamada yüzde 20, yüzde 30 fazla çalışan insanlarız. Bizler çalışma sürelerinin kısıtlanmasını ve Avrupa'daki gibi çağdaş ülkelerdeki metal işçileri kardeşlerimiz gibi insan onuruna yakışan ailelerimize de zaman ayırabileceğimiz sosyal imkanlara da kendimize  de zaman ayırabileceğimiz bir çalışma süresi içerisinde fabrikalarımızda çalışmak istiyoruz. İnsanca yaşamak ve insanca bir ücretle çalışmak istiyoruz."
Atar, toplu sözleşme süresi içinde yaklaşık 130 bine yakın metal işçisinin toplu sözleşmeden müjdeli haber beklediğini ifade etti.

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