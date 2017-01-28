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Mesut'un kar küremede ilginç yöntemi

İZMİT Nebihocalar Köyü'nde traktörünün önüne bağladığı kar bıçağıyla yolları kaplayan karı temizleyen muhtar dayısına özenen 9 yaşındaki Mesut Uzun, bisikletinin önüne bağladığı tahta ile karları küredi. Mesut bisikleti ile...

Mesut'un kar küremede ilginç yöntemi
İZMİT Nebihocalar Köyü'nde traktörünün önüne bağladığı kar bıçağıyla yolları kaplayan karı temizleyen muhtar dayısına özenen 9 yaşındaki Mesut Uzun, bisikletinin önüne bağladığı tahta ile karları küredi. Mesut bisikleti ile karları kürerken hem eğlendi, hem de dayısına yardımcı oldu.
İzmit'in 90 haneli Nebihocalar Köyü'nde kar yağışı etkili olurken, köy muhtarı Beytullah Tekerli, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin sağladığı kar bıçağını traktörünün önüne bağlayarak köy yollarını kaplayan karları temizledi. Dayısı Beytullah Tekerli'ye özenen Mesut Uzun da, bisikletine monte ettiği tahtadan kar bıçağı ile yoldaki karları küredi. Dayı ile yeğen yan yana ilerlerken, Mesut hem eğlenmenin, hem de kendisince dayısına yardımcı olmanın mutluluğunu yaşadı.
Çevresinden gördüğü aletleri elindeki malzemelerle yapmayı sevdiğini söyleyen minik mucit Mesut, "Dayım karları kürerken izliyordum. Ben de böyle bir araç yapabilir miyim diye düşündüm. Tahtaları bisikletime monte ettim. Dayımla beraber karları kürüyorum. Çok eğleniyorum" dedi.
Muhtar Beytullah Tekerli ise Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin köylerine temin ettiği kar bıçağı ile bölgesindeki yolları açtığını belirterek, yeğeni Mesut'un kendisine kar küreme çalışmalarında yalnız bırakmadığını belirtti.

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