Mesut Özil'in ağabeyinden belediyeye teşekkür ziyareti

ALMANYA Milli Futbol Takımı'nı bıraktığını açıklayan Türk asıllı futbolcu Mesut Özil'in Zonguldak'ın Devrek ilçesinde bulunan ağabeyi Mutlu Özil ve akrabaları, Belediye Başkanı Mustafa Semerci'ye ziyarette bulunup, desteklerinden dolayı teşekkür etti.

İngiliz kulübü Arsenal'in Türk asıllı Alman futbolcusu Mesut Özil'in Almanya Milli Futbol Takımı'nı bıraktığını açıklaması üzerine memleketi Zonguldak'ın Devrek İlçe Belediyesi, futbolcunun 'Mesut Özil Caddesi' tabelasında bulunan Alman milli formalı fotoğrafını kaldırdı. Belediye, Özil'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İngiltere'de çektirdiği fotoğrafının yer aldığı yeni tabelanın açılışını törenle gerçekleştirdi.

Mesut Özil'in tatil için Devrek'e gelen ağabeyi Mutlu Özil ve akrabaları, Devrek Belediye Başkanı Mustafa Semerci'yi ziyaret ederek desteklerinden dolayı teşekkür etti. Başkan Semerci de Mesut Özil'in Devrek'in bir gururu olduğunu ve her zaman yanında olduklarını söyledi.



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