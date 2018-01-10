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Meslektaşları, gazeteci İsmail Güneş'i unutmadı

SİVAS'ta 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle, basın mensupları, Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) merhum Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun da içinde bulunduğu helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybeden gazeteci İsmail Güneş'in...

Meslektaşları, gazeteci İsmail Güneş'i unutmadı
SİVAS'ta 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle, basın mensupları, Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) merhum Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun da içinde bulunduğu helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybeden gazeteci İsmail Güneş'in mezarını ziyaret etti. Eşi Yasemin Güneş, mesleğini icra ederken yaşamını yitiren ya da yaralanan gazetecilere de şehit veya gazi unvanı verilmesi gerektiğini söyledi.
Sivas Kent Konseyi Basın Çalışma Grubu tarafından organize edilen 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü programı kapsamında, kentte görev yapan gazeteciler, 2009 yılında Kahramanmaraş'ta BBP merhum Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun da içinde bulunduğu helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybeden gazeteci İsmail Güneş'in mezarını ziyaret etti. Ziyarette Kuran okuyarak dua eden meslektaşları, Güneş'in mezarına karanfil bıraktı. Sivas Kent Konseyi Basın Çalışma Grubu Başkanı Eraydın Aytekin gazetecilerin gününü kutladı. Aytekin, İsmail Güneş'in Sivas için ayrı bir önemi bulunduğunu ve onu yüreklerinde yaşatmaya devam edeceklerini söyledi.
'GAZETECİLERE ŞEHİTLİK VERİLMİYOR'
Ziyarete katılan gazeteci İsmail Güneş'in eşi Yasemin Güneş de basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı. Güneş, "Mesleklerini çok zor şartlarda özverili bir şekilde yapıyorlar. Bu işi aşk ve sevgi olmadan asla yapamazlar. Maddi bir getirisi ve özlük hakları olmadığı halde bu işi yapıyorlar. Sadece doğru bilgiyi halka iletmek için bu görevi yapıyorlar. Çoğu zaman gazeteciler horlansa da başka şekilde davranılsa da onlar bu devletin, bu milletin asıl taşlarından bir tanesidir. Gazetecilere öldükleri zaman şehitlik verilmiyor. Sadece biz şehit diyoruz. Hrant Dink de Uğur Mumcu da Abdi İpekçi de öyle. Devlet nezdinde bunlara şehitlik ya da gazilik unvanı verilmiyor. Bu unvanların biz ailelere bir getirisi de yok. Ölen kişilerin yakınlarını ya da gazi olan kişiyi mutlu etmek için bu unvanlar verilmeli" diye konuştu.

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