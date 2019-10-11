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Meslektaşını öldüren asistan doktor adliyeye getirildi
Özden ATİK - Ruken KADIOĞLU / İSTANBUL, () SARIYER, Baltalimanı Kemik Hastanesi'nde birlikte çalıştığı meslektaşını defalarca bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan doktor Yavuz Sümter adliyeye getirildi Baltalimanı...
GENEL 11.10.2019, 17:14
Özden ATİK - Ruken KADIOĞLU / İSTANBUL, () SARIYER, Baltalimanı Kemik Hastanesi'nde birlikte çalıştığı meslektaşını defalarca bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan doktor Yavuz Sümter adliyeye getirildi
Baltalimanı Kemik Hastanesi'nde meslektaşı Kaan Erol'u bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Yavuz Sümter, emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Yavuz Sümter, ifadesi alınmak üzere savcılığa çıkarıldı.
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