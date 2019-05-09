Meslek lisesi öğrencileri, 90 yaşındaki kadının hayatına dokundu

Nursel ŞENGEZER/KARAKOÇAN(Elazığ),() - ELAZIĞ'ın Karakoçan ilçesinde meslek lisesi öğrencileri, ilçede yaşayan 90 yaşındaki Elif Şengezer'i ziyaret etti.

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü'nce başlatılan 'Meslek liseleri ailelerle buluşuyor' projesi kapsamında Karakoçan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ilçedeki aile ziyaretlerini sürdürüyor. Bu bağlamda Tepe Mahallesi'nde oturan Elif Şengezer'i ziyaret eden öğrenciler, Şengezer'in kullandığı ilaçların son kullanma tarihini inceleyip, bilgi verdi. Şengezer ailesi öğrencilerin yaptığı ziyaretten dolayı teşekkürlerini iletti. Ziyarette konuşan Lise Müdürü Ahmet Bozdağ da, projenin amacının ailelerin hayatlarını kolaylaştırarak maddi ve manevi dokunuşlarla onları mutlu etmek olduğunu söyledi.

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