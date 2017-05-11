MESKİ Suriyeli 2 kardeşi zehirleyen atıksu kaçağını kapattı

İbrahim MAŞE/ MERSİN, () - MERSİN'de Suriyeli 2 kardeşin zehirlenmesine yol açan atık su kaçağının olduğu hatlar, Mersin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) ekipleri tarafından kapatıldı.

MESKİ ekipleri, 15 yaşındaki Midya Mustu ile ablası 18 yaşındaki Ruhlat Mustu'nun banyoda zehirlenmesine neden olan, abla Mustu'nun taburcu edildiği, Midya'nın ise hastanede yaşam mücadelesi verdiği olayın ardından çalışma başlattı. MESKİ tarafından yapılan yazılı açıklamada söz konusu alanda kanalizasyonda görüntüleme aracı ile çalışma yapıldığı belirtilerek şu bilgiler verildi:

"Akdeniz İlçesi'ne bağlı Çay Mahallesinde bulunan 6475 sokak sakinlerinden gelen şikayetler neticesinde, 6 Mayıs tarihinde 6475 sokak civarından başlanarak atıksu kaynağına ulaşılması için yapılan çalışmalarda atıksu kaynağının 6486 sokak ile 6489 sokaktan kaynaklandığı tespit edilmiştir. Bu iki sokak kavşağından alınan atıksu numunesinin PH değerinin MESKİ Atıksuların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmeliği'nde belirtilen uygun değerlere sahip olmadığı görülmüş ve deşarj edilen atıksuların 6489 sokak üzerinde faaliyet gösteren iş yerlerinden kaynaklandığı anlaşılmıştır."

PH değerine uygun değerlere sahip olmayan atık su bağlantılarının 8 Mayıs'ta iptal edildiği vurgulanan açıklamada şu bilgilere yer aldı:

"Kanalizasyon görüntüleme aracı ile endüstriyel nitelikli atık suların kanalizasyon hattına bağlantıları tespit edilerek bağlantı noktaları kapatılmıştır. Kaçak yollarla MESKİ Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki kanalizasyon hattına bağlantı yapıldığı tespit edilen taşınmazlar ile ilgili hukuki işlemler derhal başlatılmıştır."

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