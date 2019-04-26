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Mesir festivalinde fener alayı coşkusu

Cemil SEVAL- Erhan KASIRGA/MANİSA, () - MANİSA'da bu yıl 479'uncusu gerçekleştirilen Uluslararası Mesir Macunu Festivali'nde gece düzenlenen fener alayı büyük ilgi gördü. Yüzlerce kişi ellerinde Türk bayrakları ve fenerlerle yürüdü.   Sultan...

Mesir festivalinde fener alayı coşkusu

Cemil SEVAL- Erhan KASIRGA/MANİSA, () - MANİSA'da bu yıl 479'uncusu gerçekleştirilen Uluslararası Mesir Macunu Festivali'nde gece düzenlenen fener alayı büyük ilgi gördü. Yüzlerce kişi ellerinde Türk bayrakları ve fenerlerle yürüdü.  
Sultan Camii'nden başlayan meşaleli fener alayı, Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdi. Fener alayına Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı MHP'li Cengiz Ergün, Şehzadeler Belediye Başkanı AK Parti'li Ömer Faruk Çelik, Manisa'yı Mesiri Tanıtma ve Turizm Derneği Başkanı Ufuk Tanık, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Mehter takımı eşliğindeki yürüyüşte, gençler dev Türk bayrağı taşıdı. Genç yaşlı birçok Manisalı, ellerinde Türk bayrakları ve fenerlerle yürüdü. Etkinlik sonrası Cumhuriyet Meydanı'nda, mesir festivaline konuk ülkeler için gece düzenlendi. Vali Ahmet Deniz'in de katıldığı gecede vatandaşlar meydanı doldurdu. Festivale gelen 8 yabancı ülkenin halk dansları topluluğu gösterileriyle geceye renk kattı.

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