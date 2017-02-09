Mesir Festivali referandum nedeniyle ertelenebilir

MANİSA'yı Mesiri Tanıtma ve Turizm Derneği Başkanı Ufuk Tanık, her yıl 18-23 Nisan arasında yapılan Uluslararası Mesir Macunu Festivali'nin, referandum tarihine göre ertelenebileceğini söyledi. Tanık, referandum takvimine göre sadece bu yıla özgü olarak bir değişiklik yapabileceklerini ifade etti.UNESCO'nun 'İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi'nde bulunan, bu yıl 477'ncisi düzenlenecek Mesir Macunu Festivali, 21 Mart'ta nevruzda yapılacak temsili karma töreniyle start alacak. 18 Nisan'da başlayacak mesir haftası ise 23 Nisan Pazar günü Sultan Camisi'nin kubbe minarelerinden 5 ton mesir macunu saçımıyla son bulacak. Manisa'yı Mesiri Tanıtma ve Turizm Derneği Başkanı Ufuk Tanık, hazırlıkları tamamlanan festivalin, bu yıl Nisan ayında yapılması planlanan anayasa değişikliği referandumu sebebiyle ertelenebileceğini söyledi.Başkan Tanık, şöyle konuştu:"Bu sene ülkemizde anayasa değişikliğiyle ilgili referandum süreci var. Bir yandan bu festivalin çok iyi bir şekilde tanıtılması gerekirken bir yandan da ülkemiz için çok önemli bir anayasa oylaması yapılacak. Biz de vatandaş olarak 9 Nisan diye bir tarih biliyoruz. 9 Nisan'da referandum yaptığımız zaman mesir saçımı tarihinde bir değişiklik olacağını zannetmiyorum. Eğer takvim uzar, 23 Nisan Pazar referandum tarihi olursa bu seneye özgü olarak, referandumdan sonraki bir haftaya mesir haftası ertelenebilir. Referandum süreci şu an ki takvimde giderse normal olarak festivale devam edeceğiz" dedi.

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