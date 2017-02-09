Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Başbakan'ın bulunduğu fotoğraftaki ikinci asker de şehit oldu
Orgeneral Hulusi Akar, El Bab operasyonu için sabaha karşı Komuta Harekat Merkezine geldi
Komutanlar El Bab Komuta Harekat...
El Bab'dan acı haber: 2 şehit, 15 yaralı
Şehit cenazeleri Gaziantep'e getirildi
"AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nı işgal davası"nın üçüncü duruşması başladı
AKP'yi işgal davasında 3. gün

Mesir Festivali referandum nedeniyle ertelenebilir

MANİSA'yı Mesiri Tanıtma ve Turizm Derneği Başkanı Ufuk Tanık, her yıl 18-23 Nisan arasında yapılan Uluslararası Mesir Macunu Festivali'nin, referandum tarihine göre ertelenebileceğini söyledi. Tanık, referandum takvimine göre sadece bu...

Mesir Festivali referandum nedeniyle ertelenebilir
MANİSA'yı Mesiri Tanıtma ve Turizm Derneği Başkanı Ufuk Tanık, her yıl 18-23 Nisan arasında yapılan Uluslararası Mesir Macunu Festivali'nin, referandum tarihine göre ertelenebileceğini söyledi. Tanık, referandum takvimine göre sadece bu yıla özgü olarak bir değişiklik yapabileceklerini ifade etti.
UNESCO'nun 'İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi'nde bulunan, bu yıl 477'ncisi düzenlenecek Mesir Macunu Festivali, 21 Mart'ta nevruzda yapılacak temsili karma töreniyle start alacak. 18 Nisan'da başlayacak mesir haftası ise 23 Nisan Pazar günü Sultan Camisi'nin kubbe minarelerinden 5 ton mesir macunu saçımıyla son bulacak. Manisa'yı Mesiri Tanıtma ve Turizm Derneği Başkanı Ufuk Tanık, hazırlıkları tamamlanan festivalin, bu yıl Nisan ayında yapılması planlanan anayasa değişikliği referandumu sebebiyle ertelenebileceğini söyledi.
Başkan Tanık, şöyle konuştu:
"Bu sene ülkemizde anayasa değişikliğiyle ilgili referandum süreci var. Bir yandan bu festivalin çok iyi bir şekilde tanıtılması gerekirken bir yandan da ülkemiz için çok önemli bir anayasa oylaması yapılacak. Biz de vatandaş olarak 9 Nisan diye bir tarih biliyoruz. 9 Nisan'da referandum yaptığımız zaman mesir saçımı tarihinde bir değişiklik olacağını zannetmiyorum. Eğer takvim uzar, 23 Nisan Pazar referandum tarihi olursa bu seneye özgü olarak, referandumdan sonraki bir haftaya mesir haftası ertelenebilir. Referandum süreci şu an ki takvimde giderse normal olarak festivale devam edeceğiz" dedi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.