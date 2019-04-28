Mesir Festivali'nde Serkan Kaya hayranlarını coşturdu

ULUSLARASI Manisa Mesir Macunu Festivali kapsamında konser veren şarkıcı Serkan Kaya, izleyicileri coşturdu.Manisa Mesir Komitesi tarafından düzenlenen şenlik kapsamında ünlü şarkıcı Serkan Kaya, dün akşam Cumhuriyet Meydanı'nda sahne aldı. Kendi şarkılarının yanı sıra pop ve arabesk müziğin bilinen eserlerini de seslendiren Kaya'ya, zaman zaman izleyiciler de eşlik etti. Kaya, bu yıl bahar ayının ilk konserini Manisa'da verdiğini belirterek, büyük coşku yaşanan konser sonunda hayranlarına gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür etti. Konser sırasında Serkan Kaya'ya Büyükşehir Belediye Başkanı MHP'li Cengiz Ergün tarafından çiçek ile kente özgü ürünlerin yer aldığı paket hediye edildi.FOTOĞRAFLI