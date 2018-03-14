Mesir Festivali'nde bu yıl konser ve eğlence yok

MANİSA'da her yıl coşkulu kutlanan Uluslararası Mesir Macunu Festivali'nde, bu yıl Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı ile harekatta şehit düşen askerler nedeniyle eğlence ve konser yapılmayacak. 21 Mart'ta nevruz ateşiyle karılacak mesir macunu, 23 Nisan'da başlayacak festival haftasının sonunda 29 Nisan'da, tarihi Sultan Camisi'nin kubbelerinden halka saçılacak.

Manisa'da bu yıl 478'inci kez düzenlenen Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali'nin programı, Manisa Büyükşehir Belediyesi ek hizmet binasında yapılan toplantı ile açıklandı. Manisa Vali Yardımcısı Ünal Çakıcı ve Manisa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Nursel Ustamehmetoğlu'nun başkanlığını yürüttüğü Mesir Komitesi üyelerinin katılımıyla yapılan toplantıda ardından bu yıl ki program hakkında bilgi verildi. Vali Yardımcısı Ünal Çakıcı, festivalin her yıl olduğu gibi bu yıl da geleneksel ruhuna uygun olarak coşkuyla kutlanacağını belirtti ve "Zeytin Dalı Harekatı'nda yer alan kahraman Türk askeri ve şehitlerimizle dayanışmak amacıyla daha farklı olarak planladık. Bu kapsamda etkinliklerimizde eğlence gibi hususlar yerine daha kültürel anlamdaki faaliyetler öngörülecek. Geleneksel olarak yaptığımız mesir saçım etkinliği aynı coşkuyla ve güzellikle kutlanacak" dedi.

MESİR FESTİVALİ 24- 29 NİSAN'DA

Mesir Macunu Festivali kapsamındaki Mesir Karma Töreni'nin de yapılacağını ifade eden Vali Yardımcısı Çakıcı, "Bu sefer şehitlerimizle dayanışmak anlamında 21 Mart'ta, 21 camide mevlidi şerif ve Kuran-ı Kerim tilaveti etkinliğimiz olacak. Mesir Festivali de 24- 29 Nisan tarihleri arasında yapılacak. Burada da yine Mesir Fuarı artık gelenekselleşti, aynı şekilde devam edecek. Fuar kapsamında sergilerimiz var, sergilerimizi vatandaşlarla buluşturacağız. 29 Nisan Pazar günü mesir saçım etkinliğimiz 478'inci defa Sultan Camisi'nden saçımı gerçekleştirilecek. Kahraman Türk askerinin Suriyeli kardeşlerimizin güvenliğini, esenliğini sağlamak için yaptığı bu operasyon sırasında onlarla dayanışma ruhunu hissettirmek istedik. Vatandaşlarımızda da bu şekilde talepler geldi, onların bu isteklerini karşılıksız bırakamadık" dedi.

Mesir Komitesi Üyesi Hesna Dayıoğlu ise Manisa'yı Mesir'i Tanıtma ve Turizm Derneği olarak bu senede 6 ton mesir macunu saçımı için dernek olarak çalışmaların devam ettiğini kaydetti.



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