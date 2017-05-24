Mesanesinden 220 gramlık taş çıktı

Bülent DİKTEPE/KARABÜK,() - KARABÜK’te, idrar yaparken zorlanma şikayetiyle hastaneye başvuran 85 yaşındaki Osman Onaran’ın mesanesinden 220 gram ağırlığında taş çıkarıldı.

Osman Onaran, idrar yaparken zorlanma ve yanma şikayetleri üzerine kentteki özel hastaneye başvurdu. Üroloji Uzmanı Op.Dr. Emin Coşkun tarafından muayene edilen Osman Onaran’ın mesanesinde taş saptandı. Onaran’ın mesanesinde oluşan yaklaşık 220 gram ağırlığındaki taş, başarılı bir operasyonla çıkarıldı.

Op.Dr. Emin Coşkun, hastanın 1 ay önce hastaneye müracaat ettiğini ve yapılan tetkiklerin ardından ameliyata alındığını söyleyerek, "Yapılan başarılı bir operasyon ile mesanesinden yaklaşık 10 santim boyutunda ve yaklaşık 220 gram ağırlığında prostat dokusu çıkarıldı. 25 yıllık meslek hayatımda bu kadar büyük taş görmedim. Hastamızı eski sağlığına kavuşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

Osman Onaran da "Çok sıkıntım vardı. Doktorumuz başarılı bir ameliyatla beni eski sağlığıma kavuşturdu. Taşı görünce çok şaşırdım" diye konuştu.



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