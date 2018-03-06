MESAM'ın eski yönetimi: Karar hukuk dışı... Mahkemeye başvuracağız

İhsan YALÇIN - İdris TİFTİKCİ / İSTANBUL, () MESAM'ın eski yönetimi, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca MESAM'a yeni bir yönetim atanmasının hukuk dışı olduğunu belirterek, karara itiraz edeceklerini belirtti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, yaptığı incelemeler neticesinde Türkiye Musiki Eser Sahipleri Meslek Birliği'ne (MESAM) yeni bir yönetim atadı. Arif Sağ'ın başkanlığını yaptığı eski MESAM yönetim kurulunun üyeleri, bugün konuyla ilgili basın açıklaması yaptı. Arif Sağ rahatsızlığı nedeniyle açıklamaya katılamadı. Grup adına konuşan MESAM eski Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cahit Berkay, "Kendi yazılı talebimiz doğrultusunda MESAM'da yapılan inceleme ve teftiş sonuçlanmadan, ne gibi olumsuz bir tespit yapıldığına dair herhangi bir bilgi verilmeksizin, mevcut yönetim kurulunun tedbiren işten el çektirilerek yerine geçici bir yönetim kurulu atanması ve olağan genel kurulumuzun ileri bir tarihe ertelenmesi, öncelikli olarak anayasal savunma hakkımızı engelleyen hukuk dışı bir yaptırımdır" dedi.

"MESAM'I ZARAR UĞRATACAKTIR"

Cahit Berkay sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu şekilde geçici bir yönetim atanmasına dair bakanlıkça uygulanan usul, MESAM'ın bağlı bulunduğu 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile ilgili mevzuata tamamen aykırıdır. Mevcut yönetim,kurulumuza bir yaptırım olarak uygulanan görevden el çektirme ve geçici yönetim atanmasına dair idari işlem tamamen yasal mevzuata aykırı şekilde işletilmiştir. Ayrıca yine kanun ve tüm yasal mevzuatla belirlenen gelen kurulun yapılmasına yönelik hukuki prosedür gereğince 2 yılda bir, Mart ayının sonuna kadar yapılması mecburiyet arz eden genel kurul tarihinin bu şekilde ertelenmesi, MESAM'ı maddi ve manevi açıdan telafisi mümkün olmayan bir şekilde zarara uğratacaktır."

Kararın kendilerine bugün tebliğ edildiğini belirten MESAM eski Yönetim Kurulu Üyesi Ali Haydar Timisi de "Dilekçelerimiz hazır. Fikri ve Sınai Hukuk Mahkemesi'ne tedbir kararı için başvuracağız. Onun ardından da Bölge İdare Mahkemesi'ne yürütmenin durdurulmasıyla ilgili bir başvurumuz olacak" ifadesini kullandı.

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