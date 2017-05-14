Merve hemşireden 'iyileşiyorum' mesajı

ADANA, () - ADANA'da dolandırıcı ve hırsız olduğu ortaya çıkan kuaföre kalıcı dolgu yaptırdığı dudaklarının birden şişmesi sonucu tedaviye alınan hemşire 22 yaşındaki Merve Keleş, sosyal paylaşım sitesindeki adresinden iyileşmeye başladığını açıkladı.

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde görevli hemşire Merve Keleş, kalça ve göğüs dolgusu yaptıran arkadaşının önerisiyle kalıcı dudak dolgusu yaptırmak için kendini 'doktor' olarak tanıtan kadın kuaförü Soner Gülnaz ile tanıştı. 12 Nisan'da Merve Keleş'in evinde Soner Gülnaz, tarafından 26 iğne batırılarak dudaklarına kalıcı dolgu işlemi yapıldı. İşlem sonrası rahatsızlanan Merve Keleş, bir gün sonra özel bir hastaneye, ardından da şikayetleri artınca kendi çalıştığı hastaneye kaldırıldı. Dudakları şişen Merve Keleş, Balcalı Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahisi Anabilim Dalı Servisi'nde hemen tedaviye alındı. Genç kız, Soner Gülnaz, hakkında Cumhuriyet Polis Merkezi'ne şikayet dilekçesi verdi. Soner Gülnaz, hakkında başlatılan soruşturma kapsamında ve arandığı hırsızlık suçundan tutuklandı.

Görev yaptığı hastanede tedavisi devam eden Merve Keleş, bugün sosyal paylaşım sitesindeki adresinden iyileştiğini paylaştı. Keleş, fotoğraf da koyduğu paylaşımında, 'İyileşiyorum eve gideceğim günü iple çekiyorum' dedi.

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