Merter'de oluşan su birikintisinde çocuklar yüzdü

Ersan SAN / İSTANBUL () - İSTANBUL'da sağanak yağış etkili oldu. Yağmur nedeniyle Merter'de D-100 Karayolu yanyolu göle döndü. Araçlar yolu kaplayan sudan güçlükle geçirilirken çocukların oluşan su birikintisinde yüzdükleri görüldü.
(FOTOĞRAF)
Ersan SAN / İSTANBUL () - İSTANBUL'da sağanak yağış etkili oldu. Yağmur nedeniyle Merter'de D-100 Karayolu yanyolu göle döndü. Araçlar yolu kaplayan sudan güçlükle geçirilirken çocukların oluşan su birikintisinde yüzdükleri görüldü. (FOTOĞRAF)
27 Temmuz 2017 Perşembe 22:10
Ersan SAN / İSTANBUL () - İSTANBUL'da sağanak yağış etkili oldu. Yağmur nedeniyle Merter'de D-100 Karayolu yanyolu göle döndü. Araçlar yolu kaplayan sudan güçlükle geçirilirken çocukların oluşan su birikintisinde yüzdükleri görüldü.
(FOTOĞRAF)
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