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Mersinlilerden 'Cumhuriyet Doğa Yürüyüşü'

MERSİN'de, Mezitli Belediyesi'nce 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında, 'Cumhuriyet Doğa Yürüyüşü' düzenlendi. Kent sakinleri, 3 kilometrelik yürüyüşe ellerinde Türk bayraklarıyla katıldı.  Mezitli Belediyesi tarafından...

GENEL 27.10.2019, 16:28
MERSİN'de, Mezitli Belediyesi'nce 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında, 'Cumhuriyet Doğa Yürüyüşü' düzenlendi. Kent sakinleri, 3 kilometrelik yürüyüşe ellerinde Türk bayraklarıyla katıldı. 

Mezitli Belediyesi tarafından bu yıl 8'inci kez 'Cumhuriyet Doğa Yürüyüşü' gerçekleştirildi. Kent sakinleri, Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında, Akarca ile Doğançay mahalleleri arasında 3 kilometre yürüdü. Yürüyüşe CHP'li milletvekilleri Alpay Antmen ile Ali Mahir Başarır, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, mahalle muhtarları, sivil toplum örgütü temsilcileri, AKUT üyeleri ve çok sayıda kişi katıldı. Ellerinde Türk bayraklarıyla yürüyenler, marşlar söyledi. CHP'li Antmen'e pasta kesilerek, doğum günü sürprizi yapılan yürüyüşün sonunda çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Mezitli Belediye Başkanı Tarhan, yürüyüşe her yıl daha çok kişinin katıldığını belirterek, "'Burası Türkiye' demek, 'Burası Mezitli' demek çok güzel bir duygu. Mersin'imizin ne denli özel bir kent olduğunu ülkemizde ve dünyadaki yaşanan gelişmelere bakarak daha iyi anlayabiliriz. Bugün dünyada hak arama eylemleri içindeyken sivil toplum örgütlerimiz, güvenlik güçlerimizle birlikte doğal güzelliklerimiz arasında yürüdük" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer ise "Bu güzel havada sabah sporu yapmak mükemmel bir şey. Başka bir güzel tarafı da cumhuriyet adına gerçekleşmesi. Cumhuriyet bizlere çok şey ifade ediyor. Çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran ulu önder Atatürk'ün yaptıklarına sahip çıkmak çok önemli. Artık inanıyoruz ki her şey çok daha güzel olacak. Sizlerin de desteğiyle güzel günler bizim olacak" diye konuştu.

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