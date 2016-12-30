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Mersin’in sel altında okullar tatil edildi (8)

CESETLERİN KİMLİĞİ BELİRLENDİ, 2 KİŞİ ARANIYOR Mersin’de sel sularına kapılıp hayatını kaybeden ve cesetleri farklı yerlerde bulunan iki kişinin Serkan Genç ve eşi Fatma Genç olduğu belirlendi. Serkan Genç'in kardeşi...

Mersin’in sel altında okullar tatil edildi (8)

CESETLERİN KİMLİĞİ BELİRLENDİ, 2 KİŞİ ARANIYOR
Mersin’de sel sularına kapılıp hayatını kaybeden ve cesetleri farklı yerlerde bulunan iki kişinin Serkan Genç ve eşi Fatma Genç olduğu belirlendi. Serkan Genç'in kardeşi Naci Genç'in, ağabeyinin ve yengesinin cesetlerini, polis tarafından gösterilen fotoğraflardan teşhis ettiği belirtildi. Naci Genç, ağabeyi Serkan'ın saat 07.00 sıralarında eşi Fatma, 2 yaşındaki kızları Miray ve komşuları Sultan Uncu ile birlikte 33 PZ 644 plakalı otomobille yola çıktıkları, bir daha da kendilerinden haber alınamadığını söyledi. Otomobilin merkez Toroslar İlçesi Arpaçsakarlar Mahallesi’nde bulunan köprüden geçerken sel sularına kapılıp köprüden düştüğü değerlendirilirken, söz konusu yerde arama çalışmaları başladı.
Genç çiftinin yakınları cenazeleri teslim almak için işlemleri başlatırken, itfaiye ve arama kurtarma ekipleri kayıp olan Miray Genç ve Sultan Uncu’yu arama çalışmalarını sürdürüyor.

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