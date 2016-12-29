Mersin’in sel altında okullar tatil edildi (5)

MERSİN'DE ÖLÜ SAYISI 2'YE YÜKSELDİ

Mersin'de meydana gelen sel felaketinde ölü sayısı 2'ye çıktı. Merkez Akdeniz İlçesi Müfide İlhan Mahallesi'nde bulunan dere yatağında, 30 yaşlarında bir erkek cesedi bulundu. İhbar üzerine Mersin Limanı D kapısı yan tarafında bulunan dere yatağına giden ekipler, cesedi Devlet Hastanesi morguna kaldırdı.

Polis, ölen kişinin kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlattı.

DENİZ YATAĞI İLE YÜZDÜ

Sel sularının doldurduğu merkez Yenişehir İlçesi'ndeki Tulumba Battı Çıktı Kavşağı'na giden Ergün Tosun, deniz yatağı ile suda bir süre yüzdü.

Bu arada Erdemli İlçesi'ne bağlı Kızkalesi Mahallesi de sel sularından etkilendi. Yüksek kesimlerde etkili yağış nedeni ile biriken sular mahallenin içinden geçerek Akdeniz'e ulaşan Mintan Deresi'nde taşkına neden oldu. Yağışlar nedeni mahalleye dün geceden bu yana elektrik verilemediği de belirtildi.

KOCAMAZ: GÖREVİMİZİN BAŞINDA, VATANDAŞIN YANINDAYIZ

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı MHP'li Burhanettin Kocamaz, etkili olan yağışlar nedeni ile tüm ekiplerin görev başında olduğunu dile getirerek, yaşanan afet nedeniyle Aşhane'de yapılacak yemeklerin zor durumda kalan vatandaşların evlerine kadar ulaştırılacağını söyledi.

Başkan Kocamaz, "Olası afetlere karşı önceliğimiz riski yüksek yerlerdi ve altyapı çalışmalarına o belirlenen bölgelerle başladık. Hatırlarsanız 2014 seçimleri öncesi Alanya Fırını'nın bulunduğu sokakta ve bu bölgede büyük sıkıntı yaşanmıştı. Aldığımız tedbirlerle bugün orada aynı sıkıntıyı çekmedik. Nerelerde ne derece sıkıntı yaşanıyorsa bunları not ediyoruz ve önümüzdeki dönemde en kısa ve kestirme yoldan gerekli çözümleri üretelim istiyoruz. Mesela asfaltlamalardan kaynaklı su birikintileri var ve o bölgeleri de tespit edip bu sorunları ortadan kaldırmak için tedbirlerimizi alacağız" dedi.

Yusuf BAŞTUĞ- Çağlar ÖZTÜRK/MERSİN, () -

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