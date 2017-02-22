Mersin’de yüzlerce kişi kansere karşı dans etti

MERSİN, () - MERSİN'in merkez Mezitli İlçesi'nde yüzlerce kişi, havanın güneşli olmasını da fırsat bilerek, Soli Pompeiopolis Antik Kentinde kanserle mücadelede farkındalık yaratmaya dikkat çekmek için dans etti.

Mezitli'de kanser hastalığına karşı farkındalık yaratmak amacıyla bir dans ve müzik etkinliği düzenlendi. Mezitli Belediyesi Spor Okulları Zumba Ekibi tarafından yapılan etkinlikte yüzlerce kişi kansere karşı dans etti. Belediye Başkanı CHP'li Neşet Tarhan'ın, eşi Sembol

Tarhan ile birlikte katıldığı Soli Popmeiopolis Sütunlu Cadde'de gerçekleşen etkinlikte, folklor, zumba ve tango gösterileri ile kanserle mücadeleye dikkat çekildi. Her yaş grubundan kadın ve erkeklerin birlikte dans ettiği etkinlikte Mezitli Belediyesi Spor Okulları Zumba Ekibi, birbirinden güzel dans koreografilerini sergilerken, Mezitli Belediyesi Mersin Halk Oyunları Topluluğu da, Türk folklorunun çağdaş örneklerinden oyunlar oynadı. Etkinliğe konuk olarak katılan D&S Dans Akademisi ve Sanat Merkezi'nden Deniz Kabul ve Kaan Çukur, sergiledikleri salsa dansı ile büyük beğeni topladı. Zumba Sanatçısı Ömür Abay ve Cem Bulat ta etkinliğe katılarak birinden kıvrak danslarıyla, konukları coşturdu.

Başkan Tarhan, şubat ayında Mersin'de çok güzel bir hava olduğunu belirterek, "Dünyanın hiçbir yerinde böylesi güzellikleri bir arada yaşamanız mümkün değil. Bir tarafımızda 2 bin 500 yıllık Soli Pompeiopolis sütunları, diğer tarafımızda elinizi uzatıp koparabileceğiniz portakal ve limon bahçeleri, karşımızda masmavi Akdeniz, şubat ayında olmamıza karşın pırıl pırıl güneş, müzik, dans ve çok önemli ve değerli bir amaç için buluşmuş binlerce insan. Mutlu olmak için her şeyimiz var. Mezitli bu denli güzelliklerin bir arada yaşanabileceği bir yer" dedi.

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