Mersin’de Mavi Bayrak sayısı 11'e çıktı

MERSİN Büyükşehir Belediyesi, kenti Doğu Akdeniz turizminde söz sahibi yapmak, plajları da Mavi Bayraklı olması için yürüttüğü çalışmalar sonucunda Susanoğlu Halk Plajı’nı da tescill ettirdi. Susanoğlu Plajı ile birlikte Mersin’de Mavi Bayrak sayısı 11’e yükseldi.Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Denizkızı Turizm A.Ş. plajlara Mavi Bayrak alınabilmesi için gerekli olan uluslararası 33 kriterin tamamını yerine getirdi. Çalışma sonunda Büyükşehir Belediyesi Susanoğlu Halk Plajı ile kentte ikinci Mavi bayrağını kazandırdı. Büyükşehir Belediyesi önümüzdeki yıllarda Mersin’e 60 Mavi Bayraklı plaj kazandırmayı hedefliyor. Mersin’in en büyük ve gelen turist sayısının çok olduğu plajlara Mavi Bayrak kazandırmaya başlayan Büyükşehir Belediyesi, 2019’da ise Yapraklıkoy ve Kocahasanlı Halk Plajları’nı da Mavi Bayraklı hale getirmek çalışmalarına hız veriyor.Susanoğlu Halk Plajı’nın Mavi bayrağını ve sertifikasını teslim alan Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, "Büyükşehir Belediyesi olarak bir iddia ile yola çıkmıştık. Mersin’in her noktasından denize girilebilecek demiştik. En önemli aşaması da sahillerimizde bulunan yerleşim birimlerinde atık su arıtma tesislerimizi hayata geçirmek ve bu tesislerin foseptiklerle kirletmenin önüne geçmekti. Bunun yanında tüm plajlarımızı da Mavi Bayraklı hale getirmek istiyorduk. Geçen yıl bildiğiniz gibi Kızkalesi Plajı’na Mavi Bayrak aldık. Bu yıl yapılan denetlemelerde bayrağın hala gönderde bulunacağına dair yetki verildi. Yani Kızkalesi plajının Mavi bayrağı koruduğu tescil edilmiş oldu. Bunun yanında Susanoğlu Plajımızla ilgili de bu yıl ilk defa Mavi bayrağa kavuştuk. Temennimiz bundan sonra Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Denizkızı A.Ş’nin sorumluluğunda bulunan her yeri Mavi bayraklı hale getirmek" dedi.Mavi bayrak, gerekli standartları taşıyan nitelikli plaj ve marinalara verilen uluslararası bir çevre ödülüyken, bu kriterler plajda yüzme suyu kalitesi, çevre eğitimi ve bilgilendirme, çevre yönetimi ile can güvenliği ve hizmetler başlıkları altında toplam 33 uluslararası kriter bulunuyor. Plajda gerekli ilk yardım malzemelerinin bulunmasından tutun da, kirlilik kazaları ve riskleri ile mücadele edebilecek acil durum planlarına, plajda farklı kullanımlar sonucu olabilecek kazalara karşı alınabilecek önlemlerin hepsi Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından yerine getirilmiş durumda. Çevre eğitimi ve bilgilendirme başlığı altında sezon süresince farklı kategorilerde çevre bilinçlendirme etkinlikleri gerçekleştirilecek. Ayrıca Büyükşehir Belediyesi sayesinde sanayi ve kanalizasyon atıkları plaj alanını etkilemezken, sahillere herhangi bir atık gitmiyor.

FOTOĞRAFLI