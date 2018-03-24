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Mersin’de fırtınada ağaçlar devrildi; araçlar zarar gördü

Tolunay DUMAN/MERSİN, () – MERSİN merkez ve ilçelerinde sabah saatlerinde başlayan fırtına hayatı olumsuz yönde etkilerken, Tarsus ilçesinde devrilen ağaçlar, araçlara zarar verdi. Sabah saatlerinden itibaren güneybatı yönünden maksimum...

Mersin’de fırtınada ağaçlar devrildi; araçlar zarar gördü

Tolunay DUMAN/MERSİN, () – MERSİN merkez ve ilçelerinde sabah saatlerinde başlayan fırtına hayatı olumsuz yönde etkilerken, Tarsus ilçesinde devrilen ağaçlar, araçlara zarar verdi.
Sabah saatlerinden itibaren güneybatı yönünden maksimum saatte 73 kilometre hızla esmeye başlayan fırtına, öğle saatlerine doğru şiddetini arttırarak devam etti. Fırtına dolayısıyla balıkçılar denize açılmayarak limanda kalmayı tercih ederken, dışarıda olan vatandaşlar da zor anlar yaşadı. Denizde dev dalgalar oluştu. Fırtına Tarsus ilçesi Kızılmurat Mahallesi’nde bulunan tarihi St. Paul Kuyusu bahçesinde bulunan bir ağacın devrilmesine neden oldu. 2704 Sokak’ta bulunan 3 ağaç devrilince de park halinde araçlarda maddi zarar oluştu. 

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