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Mersin Valiliği: 'Okullar yarın da tatil' haberleri asılsız

MERSİN Valiliği tarafından yapılan açıklamada, yarın okulların sağanak nedeniyle tatil edildiği haberlerinin asılsız olduğu belirtildi.  Kentteki yoğun sağanak yağış nedeniyle Mersin Valiliği bugün okulların tatil ilan edildiğini,...

Mersin Valiliği: 'Okullar yarın da tatil' haberleri asılsız
MERSİN Valiliği tarafından yapılan açıklamada, yarın okulların sağanak nedeniyle tatil edildiği haberlerinin asılsız olduğu belirtildi. 
Kentteki yoğun sağanak yağış nedeniyle Mersin Valiliği bugün okulların tatil ilan edildiğini, kamuda çalışan engelli ve hamilelerinin de izinli sayılacağını açıkladı. Kentin bazı bölgelerinde sabah hızla başlayan sağanak nedeniyle su taşkınlıkları yaşanırken, Meteoroloji 6'ncı Bölge Müdürlüğü yetkilileri, yağışların yarıya oranla azalacağını bildirdi. Sosyal medyada yarın da okulların tatil olacağı haberleri paylaşılmaya başladı.
Mersin Valiliği tarafından yapılan açıklamada, okulların tatil edildiğine yönelik haberlerin asılsız olduğuna vurgu yapılarak "Bu konuda Valiliğimizce alınmış herhangi bir karar bulunmamaktadır. Yarın eğitim ve öğretime normal bir şekilde devam edilecektir. Bu tür asılsız haberleri yayınlayarak halkımızı yanıltanlar hakkında gerekli yasal işlem başlatılacaktır" ifadelerine yer verildi.
 
 

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