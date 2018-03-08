Mersin Uluslararası Limanı'nın kadın vinç operatörleri

MERSİN Uluslararası Limanı'nda görev yapan kadın vinç operatörleri, ticaret trafiğine büyük katkı sağlıyor.Bütün hizmetlerin aynı sahada verilebildiği, Türkiye'nin çok amaçlı en büyük deniz kapısı Mersin Uluslararası Limanı'nda yerden 25 metre yükseklikteki kabinde çalışan kadın operatörler Zübeyde Pamuk, Sena Varlıol, Pınar Kılıç, Hüzün Kanve Özen Işık başarılarıyla göz dolduruyor. Erkek işi olarak bilinen vinç operatörlüğüne tesadüfler sonucu adım atan kadın operatörlerden Zübeyde Pamuk, mesleğe giriş hikâyesini şöyle anlattı:"Daha önce 9 yıl sigortacılık yaptım. Mesleğimden sıkılmıştım, farklı bir sektöre geçmek istedim ve vinç operatörü olmaya karar verdim. Kursa gittim, belgelerimi aldım, stajımı tamamladım ve Mersin Uluslararası Limanı'nda işbaşı yaptım. Makineleri ve 2.5 yıldır sürdürdüğüm işimi çok seviyorum. Galiba içimde biraz erkek ruhu var. Başlarda, ağır tonajlı işlerde zorlanıyordum. Ayrıca erkeklerin dünyası olan liman sahasına kadın olarak girdiğimden sıkıntılar da oluyordu. 'Bir kadın vinç operatörlüğü mü yapar?' diye çok yadırgadılar ama hiçbir zaman vazgeçmeyi düşünmedim, azimle üzerine gittim. Sonra erkek arkadaşlar alıştılar, kabullendiler, yardımcı oldular. Artık bütünleştik. Ekip olarak çalışıyoruz. Mesleğim kesinlikle çok zor, kolay diyemem; sürekli dikkat, yüksek konsantrasyon istiyor ve işe odaklı çalışmak gerekiyor. Zorlu, zevkli, kazandıran ve değeri yüksek olan mesleğimi genç kızlarımıza öneriyorum."ÜNİVERSİTELİ OPERATÖRÖn lisans programında dış ticaret mezunu olan Sena Varlıol ise mezuniyet sonrası yaptığı stajın ardından iş arama telaşına düştüğünü belirterek, "Bu işi tesadüfen buldum. Aslında nasıl ve ne iş yapacağımı bilmiyordum. Önce operatörlük eğitimi aldım. Sonra sertifika sahibi oldum ve işe aktif olarak devam ettim. Her iş, aslında öğrenilene kadar zordur. Zamanla yaptığım işi benimsedim, sevdim ve çalışma arkadaşlarımla kaynaştım. Mesleğimi severek yapıyorum" dedi.'KADINDAN OPERATÖR MÜ OLUR?' DEDİLERYaklaşık 2.5 yıldır vinç operatörlüğü yapan Hüzün Kan ise mesleğe başlamada kız kardeşinin rolünün olduğunu ifade etti. Kan, "Bir gün beni aradı, 'Abla, operatör olur musun?' dedi. Malum, işsizler kervanındaydım, tereddüt etmeden 'Tamam, yaparım' dedim. Daha önce uzaktan dahi olsa vinç görmüş değildim. Vinçleri ilk kez limanda gördüm. Başlarda yaptığım iş, 'Kadından operatör mü olurmuş?' diye çok yadırgandı ancak diğer kadın arkadaşlarımla büyük başarı gösterdik. Sonra takdirler almaya başladık. Türkiye'nin ilk kadın vinç operatörleri arasında olmak gurur verici. Eşim, dostum, akrabalarım, arkadaşlarım herkes gurur duyuyor benimle. İlk zamanlar ben de diğer kadın arkadaşlarım gibi zorlandım ama üstesinden geldim. Makinelerle kuru yük ve kargo yükleme boşaltma çalışıyorum, işimi keyifle yapıyorum" diye konuştu.

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