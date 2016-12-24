Mersin teröre karşı tek yürek

Mustafa ERCAN/MERSİN, () - MERSİN'de 'Türkiye için bayrağını al da gel' mitingi ve yürüyüşünde bin metre uzunluğunda Türk bayrağı açıldı.

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nın (MTSO) organizasyonunda gerçekleşen etkinlik Tevfik Sırrı Gür Stadı önünde başladı. Vali Özdemir Çakacak, AK Parti Milletvekilleri Hacı Özkan, Yılmaz Tezcan, CHP Milletvekilleri Aytuğ Atıcı, Serdal Kuyucuoğlu, Aytuğ Atıcı, MHP Milletvekili Baki Şimşek, Büyükşehir Belediye Başkanı MHP'li Burhanettin Kocamaz, MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Şerafettin Aşut, siyasi parti temsil, sivil toplum örgütü, oda ve borsa başkanları ile binlerce vatandaş katıldı.

Bin metre uzunluğundaki Türk bayrağının açıldığı mitingde sık sık 'Şehitler ölmez vatan bölünmez', 'Vatan sana canım feda' sloganları atıldı. Cumhuriyet Meydanı'na gelen Mersinliler saygı duruşu ve İstiklal Marşı okudu.

Sivil toplum kuruluşları adına hazırlanan ortak açıklamayı MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Şerafettin Aşut okudu. Teröre, binlerce yıllık kardeşliği bozmaya çalışan emperyal güçlere milletin ve Mersinlilerin duruşunu, kararlılığını göstermek için bir araya geldiklerin belirten Aşut, "Bugün Mersinliler olarak, artarak devam eden terör olaylarına karşı toplumun gür sesini duyurmak, ayrılmaz ve bölünmez kardeşliğimizi tüm şer güçlere, bir kez daha göstermek için buradayız. Bu fotoğrafta, Anadolu'nun başka illerinden kentimize göç eden ve artık Mersinli olan, bu vatanı, devleti ve bayrağı aziz bilen, Mersinlilerin kendisi var. Mersinlilerin, teröre karşı duruşu, geleceğe ait ortak duyguları var" dedi.

Hangi etnik köken, din veya mezhep aidiyetine sahip olunursa olunsun herkesin Türkiye Cumhuriyeti'nin eşit vatandaşları olduğunu ifade eden Aşut, "Bizi bölmek, artık mermer haline gelen ayrılmaz kardeşliğimizi parçalamaya çalışmak gibi bir gaflet içinde olan ihanet şebekelerine buradan, sesleniyoruz, gidin Çanakkale'deki şehitlikleri gezin, bakın, hangi memleketlerin evlatları bu vatan için canını vermiş? Orada Edirneli de görürsünüz, Diyarbakırlı da. Orada, İzmirliyi de görürsünüz, Vanlıyı da. Orada Müslüman'ı da görürsünüz, bu ülkenin başka dinlere ve inançlara mensup vatan evlatlarını da. Gidin Kurtuluş Savaşı şehitliklerine bakın. Fazla uzağa gitmeyin. Daha dün şer güçlerin planlarını bozan 15 Temmuz şehitlerine bakın. Bakın hangi, mezhep veya hangi etnik kökene mensuplar? İyi bakarsanız orada Türkiye'yi görürsünüz. İyi bakarsanız bu milletin parçalanmayacağını görürsünüz" diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Kocamaz, Türk halkı dik durdukça, beraber oldukça bayrağını kimsenin indiremeyeceğini, ezan sesini susturamayacaklarını vurguladı. Vali Çakacak da, Mersin'in teröre karşı tek yürek olduğunu kaydederek, "Geçmişte olduğu gibi bugün de Türkiye'nin birliğine, kardeşliğine, vatanına kastetmek üzere terör örgütleri dört koldan saldırıyor. Küresel güçler, demokratik, laik, sosyal hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'nin büyümesini, gelişmesini, ilerlemesini önlemek için elinden ne geliyorsa yapıyor. Yüce milletimiz nasıl Çanakkale'de, İstiklal Savaşı'nda bir ve beraber olarak ülkemize vatanımıza sahip çıktıysa, bugün de farklılıklarını, zenginlik olarak görerek birliğinin beraberliğinin kardeşliğinin ne kadar büyük bir güç olduğunu dünyaya gösterip vatanına, demokrasisine, birliğine, beraberliğine, kardeşliğine sahip çıkıyor"

Miting, Yenişehir İlçe Müftüsü Halil Uzun'un şehitler için okuduğu duaların ardından sona erdi.

FOTOĞRAFLI