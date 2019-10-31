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Mersin sokakları dansçılarla renklendi
MERSİN'de bu yıl 7'ncisi düzenlenecek Uluslararası Narenciye Festivali kapsamında kente gelen yabancı dansçılar sokakları renklendirdi. 7.Uluslararası Narenciye Festivali'nin heyecanı kentin tüm sokaklarını sarmaya başladı. Festivalin...
GENEL 30.10.2019, 12:54
MERSİN'de bu yıl 7'ncisi düzenlenecek Uluslararası Narenciye Festivali kapsamında kente gelen yabancı dansçılar sokakları renklendirdi.
7.Uluslararası Narenciye Festivali'nin heyecanı kentin tüm sokaklarını sarmaya başladı. Festivalin düzenleneceği alanda sahne alacak olan yabancı ülke dansçıları merkez Akdeniz Belediyesi önünde figürlerini sergiledi. Kentin en kalabalık caddesi olan Hastane Caddesi boyunca dans ederek yürüyen dansçılar yoğun ilgi gördü. Dansçılara alkış tutarak eşlik eden vatandaşlar bol bol fotoğraf çekti. Narenciye figürleri yüklü traktörler eşliğinde belediye önüne gelen dansçılar sırasıyla sahne aldı. Dansçılara zaman zaman belediye çalışanları da eşlik etti. Etkinliğin ardından vatandaşlara limonata ikram edildi.
7.Uluslararası Narenciye Festivali'nin heyecanı kentin tüm sokaklarını sarmaya başladı. Festivalin düzenleneceği alanda sahne alacak olan yabancı ülke dansçıları merkez Akdeniz Belediyesi önünde figürlerini sergiledi. Kentin en kalabalık caddesi olan Hastane Caddesi boyunca dans ederek yürüyen dansçılar yoğun ilgi gördü. Dansçılara alkış tutarak eşlik eden vatandaşlar bol bol fotoğraf çekti. Narenciye figürleri yüklü traktörler eşliğinde belediye önüne gelen dansçılar sırasıyla sahne aldı. Dansçılara zaman zaman belediye çalışanları da eşlik etti. Etkinliğin ardından vatandaşlara limonata ikram edildi.
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