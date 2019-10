Mersin sokakları dansçılarla renklendi (2)

NARENCİYE FESTİVALİ İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI



Bu yıl 7'ncisi düzenlenecek olan Uluslararası Mersin Narenciye Festivali'ne sayılı günler kala hazırlıklarında son aşamaya gelindi.



Adnan Menderes Bulvarı Kültür Park içinde 70 dönümlük alanda düzenlenecek olan festival kapsamında, tamamen narenciye ürünlerinden yapılan süslemelerin büyük bölümü tamamlanırken, sahilde hummalı çalışma da sürüyor. Kentte festival heyecanı devam ederken, Mersin Valisi Ali İhsan Su da festival alanına gelerek, hazırlıkları yerinde inceledi. Festival İcra Komitesi Başkanı ve Mersin Ticaret Borsası Başkanı Abdullah Özdemir tarafından karşılanan Vali Su, çoğunluğu kadın yaklaşık 70 işçi tarafından büyük bölümü bitirilen süslemeleri inceleyerek, bilgi aldı.



'NARENCİYE HER ANLAMDA ÜLKE İÇİN ÇOK ÖNEMLİ'



İncelemelerinin ardından konuşan Vali Su, 1-3 Kasım tarihleri arasında yapacakları Narenciye Festivaline herkesi davet ederek, "Narenciye hem Türkiye hem Mersin açısından çok önemlidir. Narenciye sektörü önemli bir istihdam kaynağıdır. Narenciye aynı zamanda ülkemizin önemli bir ihracat kalemini oluşturmakta, bu bakımdan da çok önemli. İnsanların sağlığı açısından da çok önemlidir. Yani narenciye her anlamda ülkemiz, ilimiz ve insanlık için son derece önemli bir ürün. Bu anlamda hem narenciyenin tanıtılması hem de ilimizin bu figürle tanıtılması çok önemli" diye konuştu.



Festivale 25 ülkeden 700 gösteri sanatçısının geleceğini ifade eden Su, bu konukların her birinin de ülkelerine döndüklerinde Mersin'in birer turizm elçisi olacaklarının altını çizerek, "Bu konuklar neticede burayı görecekler, gezecekler, insanlarımızla tanışacaklar ve kültür alışverişi olacak. Narenciyeyi, buranın dostluğunu, güzelliğini, sıcak iklimini yaşayacaklar. Her biri de inanıyorum ki, sosyal medya hesaplarından bu güzellikleri paylaşacaklar. Bu da ilimizin tanıtımına önemli bir katkı sağlayacak, belki dünya çapında milyonlara ulaşacak. Narenciye Festivalinin hem ilimizin ve ülkemizin tanıtılması hem ilimizin güzelliklerinin dünyaya açılması hem de narenciyenin ve sektörün kalkınması, gelişmesi açısından çok büyük etkileri olacak" dedi.



'BU FESTİVALDE SANAT VAR, HAYAL GÜCÜ VAR'



İcra Kurulu Başka Özdemir de Türkiye’nin birçok yerinde meyve festivallerinin yapıldığını söyleyerek, "Mersin Narenciye Festivali'ni diğer festivallerden ayıran özellik şu, biz meyvenin kendisini süsleme aracı olarak kullanıyoruz. Festival alanında toplamda 20 figürümüz var. Bunları da süslemek için 100 ton narenciye ürünleri kullanıyoruz. Bu da yaklaşık 500 bin adet narenciye ürünüdür. Figürlerin her birini kuyumcu titizliği ile süslüyoruz. Bu festivalde sanat var, hayal gücü var, iş birliği, birlik ve beraberlik var. Güney Amerika'dan tutun Kafkaslara, Avrupa'dan, Afrika'ya kadar 25 ülkeden 700 gösteri sanatçısı geliyor. Bunlar 5 gün boyunca Mersin'in her yerinde gösteriler yapacaklar" diye konuştu.