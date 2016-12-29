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Mersin sel altkında, okullar tatil edildi

MERSİN'de yağan şiddetli yağmur yaşamı olumsuz etkiledi, 7 ilçede okullar bir günlüğüne tatil edildi. Mersin'de gece yarısından itibaren başlayan yağış sabah saatlerinde etkili bir şekilde devam etti. Sabah okula ve işe gitmek isteyenler...

Mersin sel altkında, okullar tatil edildi
MERSİN'de yağan şiddetli yağmur yaşamı olumsuz etkiledi, 7 ilçede okullar bir günlüğüne tatil edildi.
Mersin'de gece yarısından itibaren başlayan yağış sabah saatlerinde etkili bir şekilde devam etti. Sabah okula ve işe gitmek isteyenler güç anlar yaşadı. Kentin farklı noktalarında birçok araç yağmurun oluşturduğu sel sularında kaldı. Yoldan karşıdan karşıya geçmeye çalışanlar zor anlar yaşarken, bazı veliler çocuklarını sırtında taşımak zorunda kaldı. Vatandaşların kullandığı belediyeye ait toplu taşıma araçlarını da su bastı. Kenar mahallelerde bazı ev ve işyerlerini su basarken, can ve mal kaybı olmadı.
Bu gelişmeler üzerine Mersin Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, il genelindeki sağanak yağışın beraberinde getireceği olumsuzlar nedeniyle merkez Akdeniz, Toroslar, Mezitli, Yenişehir, Erdemli, Tarsus ile Çamlıyayla ilçelerindeki tüm eğitim kurumlarından bir gün süre ile eğitime ara verildi.
Meteoroloji yetkilileri, cuma günü öğlene kadar yağışın devam edeceğini bildirirken, Büyükşehir Belediyesi de yaptığı açıklamada, kentte etkisini gösteren sağanak yağmur nedeni ile oluşan olumsuz durumlardan etkilenmemek için vatandaşların zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamaları istedi.

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