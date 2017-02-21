Mersin Şehir Hastanesi'nde 'hemşire krizi' cep telefonuyla görüntülendi

İbrahim MAŞE/ MERSİN, () - MERSİN'de, 3 Şubat'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım tarafından açılan Türkiye'nin ilk şehir hastanesi olan Mersin Şehir Hastanesi'nde yaşanan 'hemşire krizini' hasta yakınları cep telefonuyla görüntüledi.

Bir yakınının tedavisi için şehir hastanesine giden 26 yaşındaki Hüseyin Ertaş, doktorun yönlendirmesi üzerine enjeksiyon bölümüne geçti. Bölümün olduğu kapıda yaklaşık 20 kişinin biriktiğini gören Hüseyin Ertaş, iddiaya göre hemşire olmadığı için, güvenlik görevlileri ile çıkan tartışmaları cep telefonu ile görüntüledi. Görevli hemşireyi 30 dakika boyunca beklediklerini söyleyen Ertaş, "Hasta olan baldızımı yeni açılan hastaneye götürdüm. Fiş alıp yeşil alana geçtiğimde, enjeksiyon bölümünde 'nerede bu hemşireler' diye tartışmalar başladı. Hiç hemşire yoktu bölümde. Güvenlik görevlileri geldi. Tartışma büyüyünce hemşire geldi. Ameliyatlı bir kadına iğne yapması gerekiyordu ama kadın acı içinde hemşire bekledi. Hemşireler de vatandaşlara bağırdı. Enjeksiyon bölümünde iğne yapacak hemşire yok. Bu nasıl bir ayıp" dedi.

Cep telefon ile çekilen görüntülerde, hemşire olmadığı için tepki gösteren hastalar ve yakınlarının yanına güvenlik görevlileri geliyor. Bir süre sonra konuşma tartışmaya dönüyor. Bazı vatandaşlar güvenlik görevlileri tarafından uzaklaştırılırken, bazıları da seslerini yükselterek görevlilere bağırmaya başlıyor.

BAŞHEKİM: HEMŞİRE GECİKMİŞ

Mersin Şehir Hastanesi Başhekimi Recep Aydın ise gecikmenin hemen fark edildiğini ve olayın yaşandığı bölüme ek personel görevlendirildiğini söyledi.

Başhekim Aydın, "Olay, 12 Şubat'ta yaşanmış. Hemşire bir sorunundan dolayı 15 dakika gecikmiş. Biz de bunu kayıt altına almışız. 5 hasta yakınından imza almışız, gecikme yaşandığına dair. Hemen ardından enjeksiyon ile ilgili eksikliğin farkına varıldığı için ikinci hemşireyi görevlendirmişiz. Hiç bir hastanede günde 50-60 arası enjeksiyon yapıldığı için ikinci bir hemşire görevlendirilmez ama biz aksama olmasın diye görevlendirdik. Şu an enjeksiyon bölümünde böyle bir sorun yoktur."

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