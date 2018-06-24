Mersin sahilleri çocuklara kaldı

DOĞA Akdeniz'in en kalabalık sahili olan Mersin'in Erdemli ilçesine bağlı Kızkalesi, seçim nedeniyle öğlen saatlerine kadar boş kaldı.

Eşsiz kumsalıyla başta Mersin ve Adana olmak üzere Gaziantep ile Şanlıurfa'dan yerli turistleri ağırlayan Kızkalesi sahilinde Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri nedeniyle önceki haftalardaki doluluk yerini sakinliğe bıraktı. Öğlen saatlerine kadar Kızkalesi halkı ve bölge esnafının az sayıda çocukları denize girdi. Öğleden sonra ise oy kullananların gelmeye başlamasıyla sayı artmaya başladı.



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