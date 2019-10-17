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Mersin polisinden örnek bağış
MERSİN Emniyet Müdürlüğü personeli, Barış Pınarı Harekatı’ndaki askerlere destek olmak amacıyla kan ve kök hücre bağışında bulundu. Ayrıca personel kanserle mücadelede de kullanılan kök hücre için de bağışçı olurken, etkinliğe...
GENEL 17.10.2019, 16:06
MERSİN Emniyet Müdürlüğü personeli, Barış Pınarı Harekatı’ndaki askerlere destek olmak amacıyla kan ve kök hücre bağışında bulundu. Ayrıca personel kanserle mücadelede de kullanılan kök hücre için de bağışçı olurken, etkinliğe destek ve katılım yoğun oldu.
Polis Evi’nde gerçekleşen kan ve kök hücre bağışına, çeşitli birimlerde görevli polisler, özel harekât ekiplerinin yanı sıra Bedensel Engelli Atletizm Milli Takımı sporcuları ve öğrenciler katıldı. Büyük ilgi gören etkinlik sırasında kan ve kök hücre bağışında bulunanlar daha sonra Barış Pınarı Harekatı'nda görevli askerlere Mehmetçik selamı gönderirken, Emniyet Müdür Yardımcı Barış Murat Başol, başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nda yaralanan askerlerin tedavisinde kullanılması için başlatılan kampanya kapsamında 300 ünitenin üzerinde kan bağışı alınması hedeflendiğini söyledi. Başol, "Gönüllü emniyet müdürlüğü personeli ve vatandaşlarımızın katılımıyla kök hücre kampanyası gerçekleştirdik. Kök hücre bağışı konusunda farkındalık oluşturmak, Mersin'de yaşayan vatandaşlarımızı bu konuda duyarlı hale getirmek, ülkemizde kemik iliği nakli bekleyen binlerce vatandaşımıza bir umut olmak amacıyla böylesine anlamlı ve güzel kampanyanın ikincisini gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Kök hücre bağışçısı olmak aslında çok basit ve insan sağlığına hiçbir sıkıntısı olmayan bir işlemdir. Sağlıklı olan 18-50 yaş arasındaki her vatandaşımızı bu tip bağışlara davet ediyoruz. Bugün burada İl Emniyet Müdürümüz Mehmet Şahne öncülüğünde yeni bir birliktelik oluşturduk. Bu organizasyonunun diğer illerimize de teşkil etmesini umut ediyoruz. Ayrıca TSK tarafından gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı'na destek için personelimiz gönüllü olarak Kızılay'a kan bağışı yaptı. Tüm yurt genelinde bu kampanyaya katılan vatandaş ve kurum personelimize teşekkür ediyoruz" dedi.
Polis Evi’nde gerçekleşen kan ve kök hücre bağışına, çeşitli birimlerde görevli polisler, özel harekât ekiplerinin yanı sıra Bedensel Engelli Atletizm Milli Takımı sporcuları ve öğrenciler katıldı. Büyük ilgi gören etkinlik sırasında kan ve kök hücre bağışında bulunanlar daha sonra Barış Pınarı Harekatı'nda görevli askerlere Mehmetçik selamı gönderirken, Emniyet Müdür Yardımcı Barış Murat Başol, başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nda yaralanan askerlerin tedavisinde kullanılması için başlatılan kampanya kapsamında 300 ünitenin üzerinde kan bağışı alınması hedeflendiğini söyledi. Başol, "Gönüllü emniyet müdürlüğü personeli ve vatandaşlarımızın katılımıyla kök hücre kampanyası gerçekleştirdik. Kök hücre bağışı konusunda farkındalık oluşturmak, Mersin'de yaşayan vatandaşlarımızı bu konuda duyarlı hale getirmek, ülkemizde kemik iliği nakli bekleyen binlerce vatandaşımıza bir umut olmak amacıyla böylesine anlamlı ve güzel kampanyanın ikincisini gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Kök hücre bağışçısı olmak aslında çok basit ve insan sağlığına hiçbir sıkıntısı olmayan bir işlemdir. Sağlıklı olan 18-50 yaş arasındaki her vatandaşımızı bu tip bağışlara davet ediyoruz. Bugün burada İl Emniyet Müdürümüz Mehmet Şahne öncülüğünde yeni bir birliktelik oluşturduk. Bu organizasyonunun diğer illerimize de teşkil etmesini umut ediyoruz. Ayrıca TSK tarafından gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı'na destek için personelimiz gönüllü olarak Kızılay'a kan bağışı yaptı. Tüm yurt genelinde bu kampanyaya katılan vatandaş ve kurum personelimize teşekkür ediyoruz" dedi.
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