Mersin Otogarı işletmecisi polis eşliğinde tahliye edildi

İbrahim MAŞE / MERSİN, () - MERSİN Büyükşehir Belediyesi'nce 3 yıllığına kiraya verilen Mersin Şehirlerarası Otobüs Terminali'nin (MEŞOT) işletmecisi Şimşek Grubu, polis polis eşliğinde tesisten tahliye edildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Toroslar Kaymakamlığı'na başvurarak, Mersin Şehirlerarası Otobüs Terminali'nin işletmecisi Şimşek Grubu'nun kiracı değil işgalci duruma düştüğünü belirterek tahliyesinin sağlanmasını istedi. Toroslar Kaymakamlığı da Şimşek Grubu'nun idari olarak tahliyesine karar verdi. Bu gelişme üzerine TOMA, zırhlı araç, çevik kuvvet ve çok sayıda polis ile otogara gelen yetkililer, otogar içerisinde Şimşek Gurup ofisine girdi. Toroslar Kaymakamlığı tarafından idari tahliye kararı olduğunu yetkililere bildiren Toroslar İlçe Emniyet Müdürü Ebubekir Fil tahliye işlemi yapacaklarını söyledi. Otogarın işletme hakkını elinde bulunduran Şimşek Gurup Yönetim Kurulu Başkanı Halit Şimşek'in, tedbir kararı için beklediğini kaydeden yetkililer ise tahliyenin durdurulmasını istedi. Ancak Fil'in talimatı üzerine hemen tahliye işlemleri başlatıldı ve Halit Şimşek'in ofisinden bazı eşyalar dışarı çıkarıldı.

Bunun üzerine ofise gelen Şimşek, mahkemeden aldığı tahliye durdurma kararını gösterdi. Ekipler, talimatın kendilerine Toroslar Kaymakamlığı tarafından verildiğini ifade ederek tahliye işlemlerini gerçekleştirdi. Mustafa Kemal Atatürk, Recep Tayyip Erdoğan ve Halit Şimşek'in fotoğraflarının olduğu çerçeveler ile bir takım malzemeler ofis dışarısına çıkarılırken, kapının kilidi de değiştirildi.

'MAHKEME KARARINA RAĞMEN TAHLİYE EDİLDİK'

Tahliyeyi alkışlayarak protesto eden Halit Şimşek, "Hukuksuzluk var. Toroslar Kaymakamı kendini mahkeme yerine koymuş, Toroslar İlçe Emniyet Müdürünü kullanmış ve bizi tahliye etmiştir. Mahkemenin tedbiri olduğu halde tahliye edildik. Burada suç işlemişlerdir. Hakkımızı arayacağız. Uygulananlar hukuka aykırı. Şu an bizim belediyeden 20 milyon TL'ye yakın alacağımız var ama yaka paça dışarı atıyorlar bizi. Bizi işgalci olarak çıkarmaları fiyasko. Adalet hakkımızı geri verecek bize."

GÖSTERMELİK BİR TAHLİYE

Avukat Halide Mutluay Başar ise, "Kararı uyguluyoruz diyerek müvekkilimi sadece kendi oturduğu yazıhanesinden tahliye ettiler. Tüm terminalin işletmecisi müvekkilimdir. Bu göstermelik bir tahliyedir. Yapılan işlem doğru değildir. Gerekli yasal işlemleri başlatacağız" diye konuştu.

Şimşek Gurup ofisleri tamamen boşaltılırken otogar faaliyetini sürdürüyor.

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