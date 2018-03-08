Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
PİYASA - Borsa küresel destekle, dolar cari açıkla yükseldi
Dolar cari açıkla yükseldi
Doğubayazıt'ta çatışma: 1 şehit; 3 terörist öldürüldü
Doğubayazıt'tan acı haber
İçişleri Bakanlığı: Son 1 haftada yurt içinde toplam 13  terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı: Son 1 haftada...
Afrin'deki siviller kentten ayrılıyor
Afrin'deki siviller kentten ayrılıyor

Mersin'in üniversiteli kadın süpürgecisi

Mustafa ERCAN/MERSİN, () - MERSİN'de Sakarya Üniversitesi İşletme Bölümü’nde okuyan Meltem Durul (28), temizlik işçisi olarak çalıştığı Mezitli Belediyesi’nin gülümseyen yüzü oldu. İş istediği belediyeden ‘süpürgeci’ teklifi...

Mersin'in üniversiteli kadın süpürgecisi

Mustafa ERCAN/MERSİN, () - MERSİN'de Sakarya Üniversitesi İşletme Bölümü’nde okuyan Meltem Durul (28), temizlik işçisi olarak çalıştığı Mezitli Belediyesi’nin gülümseyen yüzü oldu. İş istediği belediyeden ‘süpürgeci’ teklifi gelince düşünmeden kabul eden Durul, iki yıla yakın süre sokakları süpürdükten sonra alınan süpürme aracıyla işini yapmaya devam ediyor.
İki yıllık ön lisans eğitimi sonrası dikey geçişle lisans eğitimine devam eden Meltem Durul, genç yaşta evlenmesine karşın hedeflerinden ve mücadelesinden vazgeçmediğini söyledi.
Durul, “Kızımı derin uykusunda bırakıp sokakları süpürmeye çıkmak ilk başta zor gelmişti ama zamanla alıştım. Erken başlayıp mesaimi erken bitirdiğim için okuldan dönen kızımla daha fazla zaman geçirebildiğim için bu sistemi seviyorum artık. Hiçbir zaman neden böyle bir iş yapıyorum diye sormadım kendime. Ekmek mücadelesi içerisinde iş bulabildiğim için kendimi şanslı bile sayıyorum" dedi.
VATANDAŞLAR İLGİ GÖSTERİYOR
Sokakta karşılaştığı vatandaşların kendisine gösterdiği ilgiye de alıştığını ifade eden Durul, "Belediyemizde süpürgeci olarak çalışan benim gibi 7 arkadaşım daha var. Hepimiz bir ekmek mücadelesi içerisindeyiz. Çocuğuyla yakından ilgilenen bir anne, okulunu tamamlamaya çalışan bir öğrenci ve aileme destek olmaya çalışan bir işçiyim. Hayat mücadelesi içerisinde tüm kadınları ‘Böyle bir işi yapabilir miyim?’ diye düşünmeden çalışmaya davet ediyorum. Biliyorum ki kadınlar kimseye el açmadan her işi yapabilir" diye konuştu.
Türkiye’nin en büyük sorununun işsizlik olduğunu, en zorlanan kesimin de eğitimli işsizler olduğunu kaydeden Belediye Başkanı Neşet Tarhan ise, "İş başvuruları arasında üniversiteli bir kadının süpürgeci olmak istediğini gördüğümüz de ilk önce tereddüte düştük ancak daha sonra Meltem Durul arkadaşımız gayretli çalışması ve azmiyle düşüncemizin ne denli yanlış olduğunu ispatladı bize. Hatta temizlik yaptığı yerden başka yere almak istediğimizde mahalle halkı ‘Meltem’in kendi mahallelerinde kalması için talepte bulundular" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314