Son Dakika
Mersin'in otoban gişelerinde sessizlik hakim
MERSİN'in de aralarında bulunduğu 30'u büyükşehir 31 kente yürürlüğe giren giriş- çıkış yasağı uygulamasıyla Tarsus- Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda yoğunluk azaldı. Yeni tip koronavirüs (Covid-19) önlemleri kapsamında Cumhurbaşkanı...
GENEL 04.04.2020, 18:59
5
MERSİN'in de aralarında bulunduğu 30'u büyükşehir 31 kente yürürlüğe giren giriş- çıkış yasağı uygulamasıyla Tarsus- Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda yoğunluk azaldı.
Yeni tip koronavirüs (Covid-19) önlemleri kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 31 kent için için giriş ve çıkış yasağı getirmesinin ardından Mersin gişelerinde sakinlik hakim oldu. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de şehrin giriş ve çıkışlarında uygulama noktaları kurarak, izni olmayan hiçbir aracın gitmesine ve girmesine izin vermiyor.
20 YAŞ ALTINA CEZA
Mut ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıktığı tespit edilen 20 yaş altı Ü.A., A.M.B. ve A.F.'ya 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesine aykırı davranmaları nedeniyle cezai işlem uygulandı.
Yeni tip koronavirüs (Covid-19) önlemleri kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 31 kent için için giriş ve çıkış yasağı getirmesinin ardından Mersin gişelerinde sakinlik hakim oldu. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de şehrin giriş ve çıkışlarında uygulama noktaları kurarak, izni olmayan hiçbir aracın gitmesine ve girmesine izin vermiyor.
20 YAŞ ALTINA CEZA
Mut ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıktığı tespit edilen 20 yaş altı Ü.A., A.M.B. ve A.F.'ya 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesine aykırı davranmaları nedeniyle cezai işlem uygulandı.
11°
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 08 Nisan 2020
|İmsak
|05:00
|Güneş
|06:29
|Öğle
|13:11
|İkindi
|16:49
|Akşam
|19:43
|Yatsı
|21:07
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|26
|53
|2. Başakşehir
|26
|53
|3. Galatasaray
|26
|50
|4. Sivasspor
|26
|49
|5. Beşiktaş
|26
|44
|6. Alanyaspor
|26
|43
|7. Fenerbahçe
|26
|40
|8. Göztepe
|26
|37
|9. Gaziantep FK
|26
|32
|10. Denizlispor
|26
|31
|11. Antalyaspor
|26
|30
|12. Gençlerbirliği
|26
|28
|13. Kasımpaşa
|26
|26
|14. Konyaspor
|26
|26
|15. Malatyaspor
|26
|25
|16. Çaykur Rizespor
|26
|25
|17. Ankaragücü
|26
|23
|18. Kayserispor
|26
|22
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|28
|53
|2. Erzurum BB
|28
|47
|3. Bursaspor
|28
|46
|4. Adana Demirspor
|28
|45
|5. Akhisar Bld.Spor
|28
|45
|6. Fatih Karagümrük
|28
|43
|7. Altay
|28
|43
|8. Ümraniye
|28
|40
|9. Giresunspor
|27
|38
|10. Keçiörengücü
|28
|35
|11. Balıkesirspor
|28
|35
|12. Menemen Belediyespor
|28
|35
|13. İstanbulspor
|27
|33
|14. Altınordu
|28
|31
|15. Boluspor
|28
|25
|16. Osmanlıspor
|28
|24
|17. Adanaspor
|28
|20
|18. Eskişehirspor
|28
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|29
|82
|2. Man City
|28
|57
|3. Leicester City
|29
|53
|4. Chelsea
|29
|48
|5. M. United
|29
|45
|6. Wolverhampton
|29
|43
|7. Sheffield United
|28
|43
|8. Tottenham
|29
|41
|9. Arsenal
|28
|40
|10. Burnley
|29
|39
|11. Crystal Palace
|29
|39
|12. Everton
|29
|37
|13. Newcastle
|29
|35
|14. Southampton
|29
|34
|15. Brighton
|29
|29
|16. West Ham
|29
|27
|17. Watford
|29
|27
|18. Bournemouth
|29
|27
|19. Aston Villa
|28
|25
|20. Norwich City
|29
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|27
|58
|2. Real Madrid
|27
|56
|3. Sevilla
|27
|47
|4. Real Sociedad
|27
|46
|5. Getafe
|27
|46
|6. Atletico Madrid
|27
|45
|7. Valencia
|27
|42
|8. Villarreal
|27
|38
|9. Granada
|27
|38
|10. Athletic Bilbao
|27
|37
|11. Osasuna
|27
|34
|12. Real Betis
|27
|33
|13. Levante
|27
|33
|14. Deportivo Alaves
|27
|32
|15. Real Valladolid
|27
|29
|16. Eibar
|27
|27
|17. Celta de Vigo
|27
|26
|18. Mallorca
|27
|25
|19. Leganés
|27
|23
|20. Espanyol
|27
|20
Yeni Sayımız
aydinses - haberler, gazeteler, ekonomi, spor, gazete oku, Türkiye ve dünya gündemi - 29.10.2016 Manşeti
Ekim 2016
aydinses - haberler, gazeteler, ekonomi, spor, gazete oku, Türkiye ve dünya gündemi - 29.10.2016 Manşeti
Ekim 2016
aydinses - haberler, gazeteler, ekonomi, spor, gazete oku, Türkiye ve dünya gündemi - 29.10.2016 Manşeti
Ekim 2016